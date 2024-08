Australia, zaniepokojona stanem słynnej Wielkiej Rafy Koralowej, ogłosiła w piątek plan poprawy jakości wody w jej okolicy. Zredukowanie pestycydów, opanowanie gatunków inwazyjnych i poprawa stanu najbardziej narażonych fragmentów rafy ma ochronić ten największy ekosystem koralowy świata. Australijski rząd wyda na to 130 mln dol. - poinformowała minister środowiska Tanya Plibersek.

Wielka Rafa Koralowa (Zdjęcie ilustracyjne). / Rafael Ben-Ari/Chameleons Eye / PAP/Newscom

Wielka Rafa Koralowa rozciąga się na długości 2300 km wzdłuż australijskiego stanu Queensland na północnym wschodzie Australii. Jest uważana za największą żyjącą strukturę na świecie. Żyje w niej ponad 600 gatunków korali i 1625 gatunków ryb.

Niestety, ekosystem doświadcza obumierania korali, co widać po ich blaknięciu. Wynika to ze wzrostu temperatury wody morskiej, co pozbawia ją składników odżywczych.

Masowe blaknięcia korali odnotowano w latach 2016, 2017, 2020, 2022 i 2024. Według rządowego raportu tegoroczne blaknięcie w znaczny sposób uszkodziło 81 proc. rafy.

Pod koniec czerwca UNESCO, które rozważa wpisanie Wielkiej Rafy Koralowej na listę zagrożonego światowego dziedzictwa, po raz kolejny zaapelowało do Australii o pilne podjęcie działań na rzecz jej ochrony.

Plibersek oceniła, że przedstawiony plan ma kluczowe znaczenie, gdyż "zła jakość wody uniemożliwia koralom odrastanie, zabija florę morską i blokuje światło słoneczne, które jest niezbędne dla zdrowia rafy".

Australia, która jest jednym z największych eksporterów gazu ziemnego i węgla na świecie, dopiero niedawno wyznaczyła sobie cele mające prowadzić do neutralności węglowej - podkreśliła agencja AFP.