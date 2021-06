Najbogatszy człowiek świata Jeff Bezos leci w kosmos. Szef Amazona ogłosił właśnie, że w przestrzeń kosmiczną wyruszy już 20 lipca na pokładzie pojazdu firmy Blue Origin.

Jeff Bezos / MICHAEL REYNOLDS / PAP/EPA

Miliarder zabierze w kosmos brata, Marka Bezosa, i jeszcze jedną osobę, która wyłoniona zostanie w wyniku aukcji.

Na razie ujawniono, że w pierwszej rundzie aukcji zgłosiło się 5 200 chętnych ze 136 krajów.

Runda druga, w której obecnie najwyższa oferta to 2,8 miliona dolarów, ma zakończyć się 10 czerwca, zaś zwycięzcę poznamy w czasie licytacji online 12 czerwca.

Blue Origin - przedsiębiorstwo przemysłu kosmicznego, stworzone przez Bezosa w 2000 roku - wyjaśnia na swoich stronach internetowych, że kwota zwycięskiej oferty zostanie przekazana fundacji Blue Origin, Club for the Future.

Misją fundacji, założonej w 2019 roku, jest - jak podkreślono na jej stronach - "inspirowanie przyszłych pokoleń do rozwijania karier w STEM (skrótowiec od angielskich słów: Science, Technology, Engineering, Mathematics, czyli: nauka, technologia, inżynieria, matematyka - przyp. RMF) i pomoc w obmyśleniu przyszłości życia w kosmosie".

11 minut, 100 kilometrów nad Ziemią

Lot w kosmos Jeffa Bezosa i jego towarzyszy potrwa 11 minut i nie będzie lotem orbitalnym, a załogowa kapsuła New Shepard wyniesiona zostanie z pomocą rakiety Blue Origin na wysokość około 100 kilometrów. Przed pokonaniem tej granicy, po 3 minutach od startu, kapsuła odłączy się od samej rakiety, która potem wyląduje wykorzystując silniki. Osoby na pokładzie będą miały około 3 minut nieważkości i potem wraz z całą kapsułą wylądują na spadochronie. Pojazd znajdzie się wystarczająco wysoko, by załoga zasłużyła na miano astronautów.

Jeff Bezos leci w kosmos. Pokona Elona Muska i Richarda Bransona?

Bezos poinformował o swoim locie za pośrednictwem Instagrama.

"Od piątego roku życia marzyłem o podróżowaniu w kosmos. 20 lipca wyruszę w tę podróż z moim bratem. Największa przygoda z moim najlepszym przyjacielem" - napisał miliarder w krótkim poście.

W nagraniu wideo, któremu towarzyszy wpis, szef Amazona zaznacza zaś: "Chcę wyruszyć w ten lot, bo to rzecz, którą chciałem zrobić całe życie, to przygoda, to dla mnie wielka sprawa. Zaprosiłem mojego brata, bo jesteśmy najbliższymi przyjaciółmi".

Wszystko wskazuje więc na to, że Bezos pokona w wyścigu w kosmos innych miliarderów, w tym głównych konkurentów: Elona Muska i Richarda Bransona.

Majątek netto Jeffa Bezosa szacowany jest na ponad 200 miliardów dolarów. W rankingach najbogatszych ludzi świata, przygotowywanych przez renomowany magazyn biznesowy "Forbes", Bezos od trzech lat plasuje się na szczycie: w 2018 roku zdetronizował Billa Gatesa.

Krótko przed zaplanowanym na 20 lipca lotem w kosmos, dokładnie 5 lipca, Jeff Bezos ustąpi ze stanowiska szefa Amazona.

