Amerykański wywiad nie znalazł żadnych dowodów, że niezidentyfikowane obiekty latające widziane w ostatnich latach przez pilotów marynarki wojennej to statki kosmiczne z innego świata, lecz wyraźnie tego nie wykluczył

W raporcie podano, że przytłaczająca większość z ponad 120 obserwacji - w ciągu ostatnich 20 lat - nie miała związku z żadną amerykańską technologią wojskową lub inną rządową technologią - powiedzieli gazecie "New York Times" przedstawiciele amerykańskich władz.



To stwierdzenie wydaje się wykluczać możliwość, że piloci marynarki wojennej sporządzający raporty o zjawiskach powietrznych, potencjalnie natknęli się na technologię dotyczącą inicjatyw, które rząd USA próbował utrzymać w sekrecie.



Pełna wersja raportu rządowego ma być przekazana Kongresowi do 25 czerwca. Ma ona dostarczyć "kilku innych stanowczych konkluzji".