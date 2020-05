Ulewne deszcze i porywisty wiatr nawiedziły dwa stany na wschodzie Indii i część Bangladeszu na kilka godzin przed nadejściem potężnego cyklonu Amphan. Rozpoczęto przygotowania do ewakuacji milionów mieszkańców na położone wyżej obszary. Operację komplikuje pandemia koronawirusa.

Według indyjskich służb meteorologicznych cyklon przekształcił się w tzw. supercyklon o sile wiatru przekraczającej 200 km/h. / STR / PAP/EPA

Przedstawiciele banglijskich służb ds. zarządzania kryzysowego powiedzieli, że są przygotowani na ewakuowanie około 2 mln ludzi z obszarów przybrzeżnych.

Władze Bangladeszu już przeniosły do schronów setki uchodźców Rohindża, który uciekli z sąsiedniej Birmy. Do tej pory przebywali na wyspie w Zatoce Bengalskiej, znad której nadchodzi Amphan.

Według indyjskich służb meteorologicznych cyklon przekształcił się w tzw. supercyklon o sile wiatru przekraczającej 200 km/h. Synoptycy przewidują, że Amphan najprawdopodobniej nieco osłabnie do - jak pisze Reuters - poziomu wyjątkowo silnej burzy cyklonowej i przejdzie przez wybrzeże w pobliżu stanu Bengal Zachodni i Bangladeszu do południa czasu lokalnego.

Na wybrzeżu Bengalu Zachodniego wiatr ma wiać z prędkością 180-190 km/godz. Służby ostrzegają, że Amphan może przypominać supercyklon z 1999 roku, który zdewastował stan Orisa i sąsiedni Bengal Zachodni; w Orisie zginęło wtedy 9 tys. osób.

Federalny urzędnik ministerstwa spraw wewnętrznych Indii powiedział, że Bengal Zachodni i Orisa zmagają się z przyjęciem tysięcy ewakuowanych, ponieważ przygotowane na wypadek katastrof naturalnych schrony są wykorzystywane jako ośrodki kwarantanny w związku z koronawirusem.

W czasie pandemii władze stanu Orisa przeznaczyły schrony przeciwpowodziowe na ośrodki kwarantanny. Teraz trafią tam mieszkańcy 12 okręgów zagrożonych przez cyklon. Orisa jest przygotowana na ewakuację miliona osób.

Modlę się o bezpieczeństwo wszystkich i zapewniam całkowite wsparcie rządu centralnego - napisał premier Indii Narendra Modi w mediach społecznościowych po spotkaniu sztabu kryzysowego.

Indie już drugi rok z rzędu są nawiedzane przez supercyklony. W maju 2019 roku władze Indii i Bangladeszu ewakuowały ok. 1 mln mieszkańców północnych wybrzeży Zatoki Bengalskiej przed nadchodzącym cyklonem Fani. Żywioł spowodował wówczas szkody szacowane na ok. 8 mld USD i kosztował życie 89 osób. Pod koniec października 2019 roku wiejący z prędkością 240 km/godz. cyklon Kyarr zbliżył się do zachodnich wybrzeży Indii, lecz nie wyrządził spodziewanych szkód, zawracając w stronę oceanu.