Kryzys klimatyczny, jakiego doświadcza świat (...) zmusił nas, tutaj w Panamie, do przeniesienia (społeczności) z wyspy do tego projektu miejskiego złożonego z około 300 domów - powiedział Cortizo, wręczając klucze do nowego mieszkania pierwszej rodzinie z wyspy.

Przeprowadzki rozpoczną się w przyszłym tygodniu. Podróż łodzią z wyspy do nowej miejscowości trwa około 15 minut - podała AFP.