Litewska prokuratura generalna wystąpiła do Sejmu o uchylenie immunitetu poselskiego Sauliusa Skvernelisa, byłego premiera i przewodniczącego parlamentu. Polityk jest podejrzany o przyjęcie łapówki w wysokości co najmniej 51 tysięcy euro. Skvernelis stanowczo zaprzecza zarzutom i zgodził się na uproszczoną procedurę rozpatrzenia sprawy.

Wniosek prokuratury w sprawie immunitetu

Wniosek prokuratorki generalnej został złożony po ocenie posiadanych danych w śledztwie wszczętym w 2025 roku, dotyczącym kierownictwa oraz pracowników Państwowej Służby Ochrony Roślin przy ministerstwie rolnictwa, którzy mogli dopuścić się przestępstw korupcyjnych, działając w zorganizowanej grupie.

Na posiedzeniu sejmowym we wtorek Grunskiene poinformowała, że zgromadzone dane pozwalają "zasadnie podejrzewać, że Saulius Skvernelis, będąc funkcjonariuszem publicznym i posłem na Sejm, w okresie od stycznia 2025 roku do maja 2025 roku zgodził się na przyjęcie łapówki" o wysokości minimum 51 tysięcy euro.

"Żadnych 51 tysięcy nie wziąłem"

Skvernelis nie przyznał się do winy. Jeszcze raz mogę potwierdzić, bardzo jasno, zrozumiale i krótko, że żadnych 51 tysięcy nie wziąłem, nikt mi ich nie proponował, nie uzgadniałem tego ani nie dyskutowałem o tym i w tej sprawie mogę postawić kropkę; tego nie było - oświadczył.

Były premier zgodził się, aby kwestia jego immunitetu została rozstrzygnięta w trybie uproszczonym. Zgodnie z regulaminem Sejmu, jeśli poseł wyraża taką zgodę, nie powołuje się tymczasowej komisji parlamentarnej.

Przewodniczący Sejmu przedstawia parlamentowi projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie polityka do odpowiedzialności karnej. Taka uchwała jest przyjęta, gdy opowie się za nią więcej niż połowa posłów.

Gotówka, złoto i narkotyki

W ramach prowadzonego śledztwa zarzuty usłyszało już 14 osób związanych z Państwową Służbą Ochrony Roślin. Podczas przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli 1,3 mln euro w gotówce, 8 kilogramów złota o wartości około 1 mln euro, a także materiały wybuchowe i kokainę.

Skvernelis w latach 2011-2014 piastował stanowisko generalnego komisarza litewskiej policji. W latach 2014-2016 był ministrem spraw wewnętrznych. W latach 2016-2020 stał na czele rządu Litwy, a w latach 2024-2025 pełnił funkcję przewodniczącego Sejmu.

