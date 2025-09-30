Apel o zatrzymanie się wystosowała we wtorek premier Włoch Giorgia Meloni do aktywistów międzynarodowej flotylli płynącej do Strefy Gazy. Zdaniem włoskiej polityk kontynuowanie podróży z pomocą humanitarną może stać się przeszkodą dla rozwiązania pokojowego, które zaproponował prezydent USA Donald Trump.

Giorgia Meloni zaapelowała do uczestników flotylii płynącej do Strefy Gazy o zatrzymanie się / ELEFTHERIOS ELIS/AFP/Monaldo/LaPresse/Rex Features / East News

"Wraz z planem pokojowym dla Bliskiego Wschodu, zaproponowanym przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa nareszcie pojawiła się nadzieja na porozumienie, by położyć kres wojnie i cierpieniu cywilnej ludności palestyńskiej oraz ustabilizować region" - napisała szefowa włoskiego rządu na platformie X.

"Ta nadzieja opiera się na kruchej równowadze, której upadek uszczęśliwiłby wielu. Obawiam się, że pretekstem może być właśnie próba sforsowania izraelskiej blokady morskiej przez Flotyllę" - dodała Meloni.

Następnie zaznaczyła: "Także z tego powodu uważam, że Flotylla powinna zatrzymać się teraz i zaakceptować różne propozycje bezpiecznego dostarczenia pomocy".

"Każda inna decyzja niesie ryzyko, że przekształci się w pretekst, by uniemożliwić pokój, podsycić konflikt i uderzyć w ten sposób przede wszystkim w ludność Strefy Gazy, której, jak się mówi, chce się zawieźć pomoc. To czas powagi i odpowiedzialności" - oświadczyła premier Włoch.

Czym jest wspomniana flotylla?

Globalna Flotylla Sumud jest międzynarodową inicjatywą, w której uczestniczą przedstawiciele ponad 40 krajów. Na pokładzie jednostek wchodzących w jej skład znajdują się również Polacy, wśród nich poseł Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris, prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak oraz dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz, autorka książki "Podpalić Gazę". W składzie włoskiej delegacji jest między innymi kilku parlamentarzystów.

Po tym, gdy kilka jednostek flotylli zostało zaatakowanych w ubiegłym tygodniu przez drony, Włochy i Hiszpania zdecydowały się wysłać swoje okręty wojskowe, by ochraniać grupę płynącą w kierunku Strefy Gazy.

Obecnie flotylla znajduje się niedaleko wejścia do Kanału Sueskiego, a więc również blisko Strefy Gazy.

Władze w Rzymie od kilku dni proponują pośrednictwo łacińskiego Patriarchatu w Jerozolimie, na czele którego stoi włoski kardynał Pierbattista Pizzaballa. Według tej propozycji flotylla popłynęłaby na Cypr i tam rozładowała pomoc humanitarną, a jej przekazanie do Strefy Gazy zapewniłby włoski purpurat. Aktywiści odrzucają takie rozwiązanie.

Jaką propozycję dot. Strefy Gazy złożył Donald Trump?

Porozumienie zaproponowane przez Trumpa zakłada trwałe zakończenie działań wojennych, uwolnienie izraelskich zakładników w zamian za palestyńskich więźniów i zatrzymanych, zwiększenie napływu pomocy humanitarnej i odbudowę palestyńskiego terytorium.

Hamas miałby oddać władzę i złożyć broń, a Strefą Gazy rządziłaby tymczasowa palestyńska administracja. Rozmieszczono by tam również międzynarodowe siły stabilizacyjne. Całością zarządzałaby międzynarodowa Rada Pokoju kierowana przez Trumpa. Docelowo władzę nad Strefą Gazy miałaby przejąć zreformowana Autonomia Palestyńska.

W umowie zapisano, że mieszkańcy Strefy Gazy nie zostaną zmuszeni do jej opuszczenia, a nawet będą zachęcani, by w niej pozostać. Wykluczono też ponowną izraelską okupację lub aneksję. Wojska izraelskie miałyby stopniowo wycofywać się ze Strefy Gazy wraz z przejmowaniem odpowiedzialności przez siły stabilizacyjne i demilitaryzacją tego terytorium.