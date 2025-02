Meksyk odesłał do USA barona narkotykowego Rafaela Caro Quintero i 28 innych więzionych gangsterów, powiązanych z najgroźniejszymi grupami przestępczymi – ogłosiła meksykańska prokuratura. Była to największa tego typu operacja od lat, a media wiążą ją z groźbami celnymi prezydenta USA Donalda Trumpa.

Zdjęcie ilustracyjne / Isaac Esquivel / PAP/EPA

To historyczne. Naprawdę nic takiego nie zdarzyło się dotąd w historii Meksyku. To olbrzymi powód do świętowania dla Agencji do Walki z Narkotykami (DEA) - powiedział agencji AP były szef ds. operacji międzynarodowych w tej agencji Mike Vigis.

72-letni Caro Quintero, schwytany po raz ostatni w Meksyku w 2022 roku, jest założycielem kartelu z Guadalajary. W USA był poszukiwany od dawna, między innymi za dokonane w 1985 roku zabójstwo agenta DEA Enrique "Kikiego" Camareny.

Wśród osób przekazanych w czwartek amerykańskim władzom byli również dwaj przywódcy kartelu Los Zetas: Miguel Trevino Morales i jego brat Omar Trevino Morales, znani pod pseudonimami Z-40 i Z-42.

Prezent dla Trumpa?

Media podkreślają, że przekazanie gangsterów zbiegło się w czasie z wizytą w Waszyngtonie szefa meksykańskiego MSZ Juana Ramona de la Fuente. Jego rozmowy w Departamencie Stanu USA dotyczyły dwustronnych relacji handlowych i współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa.

Meksykańskie MSZ oświadczyło, że spotkanie było owocne, a obie strony uzgodniły wspólne działania przeciwko przestępczości zorganizowanej. Według komunikatu działania te mają zostać podjęte w nadchodzących tygodniach i miesiącach, a ich celem ma być zmniejszenie liczby osób umierających z powodu przemycanego przez granicę fentanylu i broni palnej.

Część analityków ocenia ekstradycje jako prezent dla Trumpa w kontekście trwających negocjacji - podał Reuters. Prezydent USA ogłosił, że 4 marca nałoży 25-procentowe cła na wszystkie towary sprowadzane z Meksyku, a władze tego kraju oskarżył o nie dość skuteczną walkę z przemytem fentanylu i nielegalną migracją do USA.