W meksykańskim kurorcie Playa del Carmen w stanie Quintana Roo zastrzelony został we wtorek dziennikarz, założyciel portalu internetowego Playa News - poinformowała miejscowa prokuratura. Zabójca nie został ujęty.

Do ataku na dziennikarza Rubena Pata doszło we wczesnych godzinach rannych w jednym z barów w kurorcie. To drugi pracownik Playa News zabity w ciągu ostatniego miesiąca.

Pat opisywał kwestie bezpieczeństwa w stanie Quintana Roo, który jeszcze do niedawna uchodził za jedno z najspokojniejszych miejsc w Meksyku. Jednak, jak podkreśla agencja Reuters, sytuacja zmieniła się tam niedawno, gdy teren ten opanowały walczące ze sobą gangi narkotykowe. Według jednego z pracowników redakcji Playa News Pat w ostatnich sześciu miesiącach otrzymywał wiadomości z pogróżkami.



Według danych meksykańskich organizacji pozarządowych w tym roku w Meksyku co najmniej siedmiu dziennikarzy zostało zabitych.

