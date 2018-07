W stolicy Ukrainy Kijowie zatrzymano Polaka, który miał zabić mężczyznę i ranić nożem kobietę. Podczas zatrzymania sprawca został postrzelony – poinformowała miejscowa policja.

Informacje o zatrzymaniu 28-letniego Polaka potwierdził konsulat RP w Kijowie.

W nocy z niedzieli na poniedziałek policja otrzymała zawiadomienie o mężczyźnie z ranami kłutymi brzucha i klatki piersiowej, leżącym w pobliżu jednej ze stacji benzynowych w Kijowie. Został on przewieziony do szpitala, gdzie zmarł.



Sprawcę wytypowano na podstawie nagrań z monitoringu. Został zatrzymany, gdy miał z nożem w ręku atakować kobietę. Podczas zatrzymania miał grozić policjantom nożem i gazem łzawiącym. Później rzucił się w ich stronę. Jeden z funkcjonariuszy postrzelił go w tym momencie w nogę.



Polak został przewieziony do szpitala. Grozi mu dożywocie - powiedział zastępca naczelnika policji w Kijowie Ołeksandr Pywowar.

(mpw)