40-letnia obywatelka Brazylii została zatrzymana w związku z podejrzeniem pięciokrotnego dzieciobójstwa. Kobieta od kwietnia ukrywała się w Portugalii. Wpadła w ręce służb w Coimbrze na zachodzie kraju.

40-letnia Gisela Oliveira była poszukiwana międzynarodowym listem gończym. Portugalska policja przekazała, że kobieta jest podejrzana o zabicie piątki swoich dzieci. Miała im podać śmiertelną dawkę środków uspokajających.

Kobieta miała zabijać dzieci w latach 2008-2013 na terenie stanu Minas Gerais na południowym wschodzie Brazylii, gdzie mieszkała.

Po przybyciu do Portugalii Oliveira zamieszkała w domu swego brazylijskiego partnera. Para ma nieletniego syna.

W środę sąd w Coimbrze orzekł, że zatrzymana Brazylijka pozostanie w areszcie do czasu zakończenia procedury ekstradycji do swojej ojczyzny.