Śledztwo przeciwko Piotrowi G. oraz jego córce Paulinie G. zostało zakończone - poinformowała w środę Prokuratura Okręgowa w Gdańsku. Sprawa dotyczyła wstrząsających zdarzeń, do których doszło w miejscowości Czerniki w gminie Stara Kiszewa w województwie pomorskim we wrześniu 2023 roku. Chodzi o zabójstwo trzech noworodków urodzonych przez córki Piotra G. Akt oskarżenia ma niedługo trafić do sądu.

Zdj. poglądowe / Shutterstock Oskarżeni Piotr G. i Paulina G. od 15 września 2023 roku - a więc od momentu ujawnienia makabrycznych czynów, jakich mieli się dopuścić - są tymczasowo aresztowani. W środę prok. Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku przekazał najnowsze informacje w ich sprawie. Piotr G. został oskarżony łącznie o siedem przestępstw. Paulina G. została z kolei oskarżona o dwa przestępstwa. "W toku śledztwa ustalono, że Piotr G. współżył ze swoimi córkami, a troje noworodków urodzonych z tych związków, bezpośrednio po narodzeniu, Piotr G. pozbawiał życia. Ustalono również, że przez okres co najmniej 19 lat znęcał się psychicznie, fizycznie oraz współżył z nastoletnią córką oraz kilkukrotnie zgwałcił inną córkę. Podejrzanemu zarzucono również, że w okresie od 1996 r. do 2023 r. znęcał się psychicznie i fizyczne nad jedenaściorgiem swoich dzieci" - poinformował prokurator. Paulinie G. zarzuca się natomiast m.in. przestępstwo polegające "udzieleniu pomocy Piotrowi G. w zabójstwie dwojga nowo narodzonych swoich dzieci poprzez godzenie się na popełnienie tych przestępstw". Za samo zabójstwo grozi kara więzienia od lat 10 lat wzwyż do dożywocia. "Akt oskarżenia o te przestępstwa zostanie skierowany do Sądu w najbliższym czasie" - dodał prokurator.