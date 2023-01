Do zamachu doszło w czasie, gdy w środku świątyni zebrało się na modlitwie wielu wiernych, w tym policjanci ze znajdujących się nieopodal posterunków. Wiadomo było już wówczas, że liczba ofiar masakry będzie wysoka, bo według jednej z ocalałych osób, z którą rozmawiała agencja Associated Press, w meczecie w chwili ataku modliło się kilkaset osób.

Jak dotąd nikt nie przyznał się do przeprowadzenia zamachu.

Agencja Reutera przypomina, że obecny atak jest najbardziej krwawym zamachem, do jakiego doszło w Peszawarze od marca 2022 r. Wówczas w samobójczym zamachu bombowy w szyickim meczecie zginęło co najmniej 58 osób, a prawie 200 zostało rannych. Do przeprowadzenia zeszłorocznego zamachu przyznało się Państwo Islamskie.

Peszawar, który znajduje się w pobliżu granicy z Afganistanem i gdzie rywalizują różne ugrupowania plemienne i militarne, jest miejscem, w którym często dochodzi do zamachów. Wysoką aktywność wykazują tu pakistańskiego talibanu, Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), powiązane z afgańskimi talibami.