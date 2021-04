Cztery ofiary śmiertelne ataku w klinice w Poczdamie to pacjenci oddziału paliatywnego. 51-letnia kobieta, sprawczyni ataku, była pracownicą szpitala. To najnowsze ustalenia w sprawie wieczornej masakry.

Policja w klinice w Poczdamie / FILIP SINGER / PAP/EPA

Jak podaje niemiecka policja, ciała czterech ofiar oraz piątą, ciężko ranną osobę znaleziono w różnych pokojach kliniki Oberlin w Poczdamie. W komunikacie mowa się o "ciężkich, zewnętrznych obrażeniach powstałych w wyniku przemocy".

Zatrzymano 51-letnią kobietę, sprawczynię brutalnego ataku. To pracownica szpitala. Nie podano natomiast, czy jest pielęgniarką. Nie znany jest też jej motyw.

Swoje ofiary zaatakowała w łóżkach. Były to osoby niezdolne do tego, by się bronić, z poważnymi ograniczeniami fizycznymi.

Policja została wezwana do kliniki Oberlin około godziny 21.00.

To nowoczesny kompleks, który dysponuje blisko 200 łóżkami. Zatrudnia 300 osób.



Wciąż zbieramy informacje w sprawie zajścia w Poczdamie. Artykuł jest w trakcie aktualizacji.