Cztery osoby zginęły, a co najmniej 20 zostało rannych w wyniku strzelaniny, do której doszło w niedzielę nad ranem w barze Willie’s Bar and Grill na wyspie St. Helena w stanie Karolina Południowa – poinformowała Associated Press, powołując się na biuro szeryfa hrabstwa Beaufort.

/ RMF FM

Według relacji służb, do zdarzenia doszło podczas dużego zgromadzenia. Gdy na miejsce przybyli funkcjonariusze, zastali tłum ludzi, z których wielu szukało schronienia w pobliskich lokalach i na posesjach. Na miejscu znaleziono cztery ofiary śmiertelne, a przynajmniej 20 osób zostało rannych - w tym cztery w stanie krytycznym trafiły do okolicznych szpitali.

Tożsamość ofiar nie została jeszcze ujawniona. Policja prowadzi intensywne śledztwo i apeluje o cierpliwość oraz wsparcie dla rodzin poszkodowanych. "To tragiczne i trudne wydarzenie dla wszystkich. Prosimy o cierpliwość w trakcie prowadzenia dochodzenia. Nasze myśli są z ofiarami i ich bliskimi" - przekazano w oficjalnym komunikacie.

Na razie nie podano szczegółów dotyczących sprawców ani motywów strzelaniny.