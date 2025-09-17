Sąd w Catanzaro wydał bezprecedensową decyzję o objęciu rocznym nadzorem sądowym klubu piłkarskiego FC Crotone. Powodem jest przeniknięcie do struktur klubu jednej z najpotężniejszych organizacji przestępczych na świecie – kalabryjskiej mafii 'ndranghety.

FC Crotone (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

FC Crotone występuje obecnie w trzeciej lidze, Serie C. Jednak sportowe zmagania zeszły na dalszy plan w obliczu poważnych zarzutów dotyczących wpływu mafii na działalność klubu.

Sądowa decyzja została podjęta na podstawie artykułu Kodeksu Antymafijnego, a wniosek w tej sprawie złożyła prokuratura specjalizująca się w walce z mafią.

Mafia coraz śmielej w świecie sportu

'Ndrangheta, wywodząca się z Kalabrii (południowe Włochy), od lat uznawana jest za jedną z najgroźniejszych włoskich mafii. Jej klany nie tylko kontrolują nielegalny handel narkotykami i wymuszenia, ale również przenikają do legalnych sektorów gospodarki, w tym do biznesu sportowego.

Według śledczych, wpływy mafii w FC Crotone dotyczyły przede wszystkim zarządzania finansami klubu, a także organizacji bezpieczeństwa i kontroli wstępu na stadion.

W wyniku przeprowadzonego śledztwa sąd wydał 17 postanowień o zakazie stadionowym dla osób uznanych za szczególnie niebezpieczne. To właśnie te osoby miały być powiązane z lokalnymi gangami, które od lat zastraszały zarówno pracowników klubu, jak i lokalnych przedsiębiorców.

Wieloletnie śledztwo ujawnia kulisy działalności mafii

Jak wynika z komunikatu sądu, dochodzenie prowadzone przez policję i karabinierów trwało kilka lat. W toku postępowania ujawniono liczne przypadki zastraszania oraz wymuszania decyzji przez członków miejscowego gangu, którzy kontrolowali nie tylko terytorium Crotone, ale także działalność gospodarczą w mieście, w tym funkcjonowanie klubu piłkarskiego.

Według włoskich mediów, śledztwo w tej sprawie rozpoczęło się już w 2018 roku. Przez ten czas zebrano obszerny materiał dowodowy, który pozwolił sądowi na podjęcie decyzji o wprowadzeniu nadzoru sądowego nad klubem.

Klub reaguje na decyzję sądu

W odpowiedzi na decyzję sądu, FC Crotone wydał oficjalne oświadczenie, w którym zapewnił o gotowości do współpracy z wymiarem sprawiedliwości. Prawnik klubu podkreślił, że rozporządzenie zostanie dokładnie przeanalizowane, a klub nie zamierza traktować tej decyzji jako kary. Wręcz przeciwnie - przedstawiciele FC Crotone uznali ją za krok mający na celu ochronę klubu przed dalszymi próbami zastraszania ze strony mafii.

W oświadczeniu zaznaczono również, że w orzeczeniu sądu nie postawiono żadnych zarzutów wobec członków czy kierownictwa klubu dotyczących bezpośrednich powiązań ze światem przestępczym. Decyzja o nadzorze sądowym ma charakter prewencyjny i ma na celu oczyszczenie struktur klubu z niepożądanych wpływów.