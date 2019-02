Przywódca Wenezueli Nicholas Maduro oświadczył w rozmowie z hiszpańskim kanałem telewizyjnym La Sexta, że nie zamierza się stosować do ultimatum ws. rozpisania nowych wyborów, jakie 26 stycznia pod adresem Caracas wystosowało kilka krajów UE. "A z jakiego to powodu Unia Europejska mówi krajowi uznawanemu przez społeczność międzynarodową, że ma zrobić powtórkę wyborów prezydenckich, chociaż takie już były u nas przeprowadzone? Czyż nie dlatego, że prawicowi sojusznicy UE w Wenezueli ich nie wygrali?" - pytał Maduro. "Umyślnie stawiają nas pod ścianą z tym ultimatum, aby nas sprowokować do zajęcia skrajnie konfrontacyjnej postawy" - ocenił.

Nicolas Maduro /PRENSA MIRAFLORES HANDOUT /PAP/EPA

REKLAMA