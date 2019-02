Wysłanie amerykańskich wojsk do pogrążonej w kryzysie politycznym Wenezueli "jest opcją" – mówi Donald Trump w wywiadzie dla telewizji CBS News. Amerykański prezydent poinformował też, że odrzucił prośbę wenezuelskiego prezydenta Nicolasa Maduro o spotkanie.

Donald Trump / OLIVIER DOULIERY / PAP/EPA

Donald Trump poinformował, że otrzymał propozycję spotkania z Maduro "kilka miesięcy temu". Swoją decyzję o odrzuceniu zaproszenia argumentował "okropnymi rzeczami, które dzieją się w Wenezueli".

Podkreślił też, że Wenezuela była "najbogatszym państwem" w regionie, a teraz jej problemem jest "bieda, cierpienie oraz przestępczość".



W wywiadzie Trump poruszył również m.in. sprawy polityki bliskowschodniej oraz niedawnego shutdownu.



Prezydent USA powiedział, że chce utrzymać amerykańską bazę wojskową w Iraku, by "pilnować Iranu", który jest "prawdziwym problemem" w regionie.

Mówiąc o obecności USA w Iraku, Trump ocenił, że Stany Zjednoczone wydały "fortunę na budowę tam niesamowitej bazy". Jednym z powodów, że chcę ją utrzymać jest to, że chcę patrzeć trochę na Iran, ponieważ Iran jest prawdziwym problemem - ocenił.



Będziemy pilnować i będziemy dalej widzieć jeśli będą jakieś kłopoty, jeśli ktoś będzie próbował uzyskać broń nuklearną lub inną, będziemy wiedzieć zanim to zrobią - oświadczył Trump.



W kwestii Iranu przywódca USA wypowiedział się sceptycznie o doniesieniach amerykańskiego wywiadu. Moi ludzie w wywiadzie, jeśli oni mówią, że w rzeczywistości Iran to wspaniałe przedszkole, to nie zgadzam się z nimi w stu procentach. To okrutne państwo, które zabija wielu ludzi - ocenił.



Trump dodał, że nie musi się zgadzać z szefami amerykańskiego wywiadu, którzy twierdzą, że technicznie Iran przestrzega postanowień porozumienia nuklearnego, z którego USA wycofały się w maju 2018 roku.