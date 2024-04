Południowoafrykańskie linie lotnicze CemAir wprowadziły politykę zamkniętych toalet podczas niektórych krótszych lotów - donosi portal IOL dodając, że w rezultacie dochodzi do "żenujących sytuacji".

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

CemAir obsługuje 26 samolotów wylatujących z międzynarodowego lotniska OR Tambo w Johannesburgu. Linie obsługują ważne miasta biznesowe w całej Afryce. Są też bardzo popularne wśród turystów udających się na safari w kraju, ale też lecących na przykład do Maun w sąsiedniej Botswanie, będącego bramą do Delty Okawango.



Lot z Johannesburga do Maun trwa około godziny i 45 minut. Pasażerowie są ostrzegani przed wejściem na pokład, aby skorzystali z toalet na lotnisku.



Rzeczywistość jest taka, że niezliczone są przypadki, w których pasażerowie płci męskiej są zmuszani do korzystania z butelki na oczach sąsiadów, a sytuacja jest jeszcze bardziej żenująca i być może bardziej kłopotliwa dla pasażerek - opisał problem IOL.



Miles van der Molen, dyrektor generalny linii, powiedział, że jeśli ktoś chce zrezygnować z podróży z powodu zamkniętej toalety, otrzyma pełny zwrot pieniędzy.