"Jeśli nie chcemy, aby nasze bycie chrześcijanami zredukowało się do dziedzictwa przeszłości, jak wielokrotnie ostrzegał nas papież Franciszek, ważne jest, abyśmy uniknęli ryzyka znużonej i statycznej wiary" – mówił w niedzielę papież Leon XIV, który osobiście nałożył paliusze nowym metropolitom. Podczas mszy z okazji uroczystości świętych Piotra i Pawła, patronów Rzymu, wezwał: Bądźmy "laboratorium jedności i wspólnoty, braterstwa i pojednania".

Leon XIV / ANGELO CARCONI / PAP/EPA

W czasie mszy w bazylice Świętego Piotra papież Leon XIV nałożył paliusze z białej wełny ponad 50 nowym arcybiskupom metropolitom mianowanym w ciągu minionego roku. Było wśród nich trzech Polaków: metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas, metropolita szczecińsko-kamieński abp Wiesław Śmigiel i metropolita poznański abp Zbigniew Zieliński.

Nowy papież przywrócił tradycję osobistego nakładania paliuszy arcybiskupom. Franciszek zdecydował, że mają one być nakładane w ich archidiecezjach.



W homilii Leon XIV zwrócił uwagę na różnice między apostołami Piotrem i Pawłem. Piotr - przypomniał - był rybakiem z Galilei, a Paweł - "ścisłym intelektualistą należącym do partii faryzeuszy".

Papież Leon XIV / ANGELO CARCONI / PAP/EPA

Pierwszy natychmiast porzucił wszystko, aby pójść za Panem. Drugi prześladował chrześcijan, aż został przemieniony przez Zmartwychwstałego Chrystusa - przypomniał następca Franciszka. Piotr głosił Ewangelię przede wszystkim Żydom; Paweł został posłany do niesienia Dobrej Nowiny poganom - dodał.

Nasi patroni podążali różnymi drogami, mieli różne poglądy, czasami konfrontowali się i ścierali w ewangelicznej szczerości - zauważył Leon XIV. Podkreślił potrzebę łączenia odmienności i budowania "mostów jedności".

Jesteśmy wezwani do podążania tą drogą, patrząc właśnie na Piotra i Pawła, ponieważ wszyscy potrzebujemy takiego braterstwa. Potrzebuje go Kościół, potrzebują go relacje między świeckimi a kapłanami, między kapłanami a biskupami, między biskupami a papieżem, tak samo jak potrzebuje go życie duszpasterskie, dialog ekumeniczny i relacje przyjaźni, które Kościół pragnie utrzymywać ze światem - wyliczał Leon XIV.