​Aleksieja Nawalnego trzeba ewakuować do Europy. Próbujemy negocjować ze szpitalami w Hanowerze lub Strasburgu, by go przyjęli - mówi lekarz rosyjskiego opozycjonisty Jarosław Aszichmin. Nawalny trafił dzisiaj do szpitala w poważnym stanie, wszystko wskazuje na to, że został otruty.

