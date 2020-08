Nad wybrzeże Teksasu i Luizjany nadciąga Laura – huragan, który ma już czwartą kategorię w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona. Meteorolodzy ostrzegą przed niebezpieczeństwem. Obawiają się, że żywioł będzie miał katastrofalne skutki.

Laura przed uderzeniem w Teksas i Luizjanę huraganem czwartej kategorii / DAN ANDERSON / PAP/EPA

Laura - która uderzy w południowe wybrzeże USA w nocy ze środy na czwartek - przyniesie wiatr wyrywający drzewa oraz opady deszczu powodujące lokalne podtopienia. Jak przewidują meteorolodzy, rzeki spływające do Zatoki Meksykańskiej odwrócą swój bieg, występując z brzegów.

Na trasie huraganu wydano również ostrzeżenia przed tornadami.

W ostatnich godzinach Laura przybrała nad Zatoką Meksykańską na sile. "Nie zdziwiłabym się, gdyby huragan uderzył w ląd jako kategoria 5" - ostrzegła meteorolog CNN Jennifer Gray.

Według prognoz, najbardziej ucierpi obszar w okolicy granicy między Teksasem a Luizjaną. Houston - największe miasto regionu - uniknie najgorszego scenariusza, centrum huraganu według najnowszych danych je ominie. W aglomeracji wystąpić jednak mogą przerwy w dostawach prądu.

To katastrofalny, zagrażający życiu huragan - twierdzi dyrektor NHC Ken Graham. Lokalne władze nie ignorują apeli meteorologów i szykują się na najgorsze. Zalecenia lub obowiązek ewakuacji wydano dla blisko 1,5 mln osób. W stan gotowości postawiono Gwardię Narodową.

By ułatwić ucieczkę przed żywiołem na autostradach w hrabstwie Harris w Teksasie zniesiono opłaty drogowe.

/ DAN ANDERSON / PAP/EPA

Z powodu epidemii koronawirusa specjalne schrony wyposażone zostały w środki ochrony osobistej, w tym maseczki oraz płyny do dezynfekcji. By uniknąć nadmiernych tłumów część ewakuowanych skierowano do hoteli, a nie do schronów.

Laura uderzy w wybrzeże USA na dwa dni przed przypadającą na sobotę 15. rocznicą spustoszenia przez huragan Katrina Nowego Orleanu. Wielu mieszkańców regionu pamięta niszczycielskie skutki tego żywiołu. Katrina spowodowała katastrofalną powódź w tym mieście, zginęło ponad tysiąc osób. Setki tysięcy mieszkańców wyprowadziły się, wielu do Nowego Orleanu nigdy nie wróciło.