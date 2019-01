Wielka akcja sprzątania na plażach holenderskiej wyspy Terschelling na Morzu Północnym trwa od wczoraj. Rozsiane są na niej setki tysięcy zabawek, części garderoby, obuwia, żarówek, części samochodowych i odbiorników telewizyjnych.

/ REMKO DE WAAL / PAP/EPA

Przedmioty te pochodzą z kontenerów zgubionych przez MSC Zoe. Zarejestrowany w Panamie kontenerowiec podczas sztormowej pogody zgubił na wysokości Holandii w sumie 270 kontenerów. Do tej pory 20 dopłynęło do holenderskiej wyspy, kolejne 6 na jedną z plaż w Niemczech.

Mieszkańcom wyspy Terschelling ruszyli z pomocą turyści. Zbierają do worków, to co fale wyrzuciły na brzeg: żarówki, sandały, całe karoserie samochodowe, zabawki.

Na jednej z plaż w Schiermonnikoog, znaleźli worek z 25 kg proszku. Okazało się, że jest to wysoko toksyczny nadtlenek organiczny, z którego produkuje się plastik.

Władze zaapelowały do ochotników sprzątających wybrzeże, by jeśli mieli kontakt z proszkiem, natychmiast udali się do lekarza.

Dziś do akcji sprzątania plaż wysłane zostało wojsko.