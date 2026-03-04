Izraelskie siły zbrojne wezwały dziś cywili zamieszkujących tereny południowego Libanu do ewakuacji na północ od rzeki Litani. Apel IDF ma bezpośredni związek z trwającymi walkami między izraelską armią a libańską organizacją Hezbollah.

Siły zbrojne Izraela (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Trwa najnowsza eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie. W minioną sobotę Izrael wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi uderzyły na Iran, w efekcie czego zginął duchowy przywódca reżimu ajatollahów Ali Chamenei. Sytuacja w regionie daleka jest od stabilnej.

Izrael wezwał Libańczyków do ewakuacji

Dziś z apelem do mieszkańców południowego Libanu zwróciły się siły zbrojne Izraela.

Działania terrorystycznej organizacji Hezbollah zmuszają IDF (siły zbrojne Izraela - red.) do podjęcia zdecydowanych działań przeciwko niej. IDF nie zamierza wyrządzać wam krzywdy. Dla własnego bezpieczeństwa musicie natychmiast opuścić swoje domy. Każdy, kto znajduje się w pobliżu bojowników Hezbollahu, obiektów lub sprzętu bojowego, naraża swoje życie - oświadczył rzecznik armii, pułkownik Awiczaj Adrai.

Do mieszkańców południowego Libanu: musicie natychmiast udać się na północ od rzeki Litani. Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo, musicie natychmiast ewakuować się ze swoich domów i udać się na północ, za rzekę Litani - dodał.



Będzie powtórka z 2024 roku?

Jak zauważył portal Times of Israel, poprzednio izraelskie siły zbrojne ogłosiły taką szeroko zakrojoną ewakuację południowego Libanu w październiku 2024 r., w trakcie ofensywy lądowej przeciwko Hezbollahowi.

Zgodnie z porozumieniem z 2024 roku Hezbollah miał wycofać swoje siły na północ od rzeki Litani, około 30 km od granicy z Izraelem, a kraj ten zobowiązał się do wycofania wojsk z terytorium Libanu. Mimo porozumienia Izrael regularnie ostrzeliwał obiekty, które zdaniem izraelskich sił są wykorzystywane przez Hezbollah.