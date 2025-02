Włochy nie są jeszcze własnością Stanów Zjednoczonych - grzmi Andrea Zanoni z włoskiej Partii Demokratycznej. Polityk złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Donalda Trumpa juniora po tym, gdy syn prezydenta USA rzekomo polował na chroniony gatunek kaczki na Lagunie Weneckiej.

Donald Trump jr / Rex Features / East News

Donald Trump jr, syn prezydenta Trumpa, i członkowie grupy, z którą się przemieszczał, zostali oskarżeni o polowanie na chronioną kaczkę we Włoszech.

W nagraniu zrecenzowanym przez "New York Times" w artykule "Trump. Martwa kaczka i rejwach we Włoszech" syn prezydenta ukrywa się w zaroślach obok sterty martwych kaczek i chwali się swoją zdobyczą, podczas gdy w tle gra ścieżka dźwiękowa filmu akcji. To raczej niezwykła kaczka w tym rejonie. Nawet nie wiem, jak się nazywa po angielsku - mówi.

Włoski polityk Andrea Zanoni odpowiada Trumpowi jr.: to kazarka rdzawa. Gatunek chroniony przez tzw. Dyrektywę Ptasią UE i włoską ustawę o ochronie dzikiej fauny.

"Na terenie Włoch polować mogą wyłącznie mieszkańcy jednego z regionów, ponieważ posiadanie licencji myśliwskiej, która zgodnie z prawem jest wydawana przez region zamieszkania wnioskodawcy, jest obowiązkowe" - informuje Zanoni i cytuje treść ustawy, L. 157/1992: zabicie lub przetrzymywanie tego zwierzęcia jest karalne i zgodnie z prawem włoskim stanowi określone przestępstwo podlegające jurysdykcji wymiaru sprawiedliwości.

Włoskie prawo przewiduje w takich przypadkach karę od 8 miesięcy więzienia do grzywny, wynoszącej 2000 dolarów. Rzecz jednak polega na tym, że niektórzy włoscy politycy idą w swoich refleksjach odrobinę dalej niż do sądu. Zanoni przypomina, że w ubiegłych latach już zgłaszał podobne przypadki łamania prawa, gdy król Hiszpanii Juan Carlos polował w rezerwacie przyrody.

"Obecny rząd (Giorgii) Meloni wydaje się być trzymany na smyczy przez nowy kurs polityczny USA, czego dowodem są ćwiczenia wojskowe USAF na obszarach chronionych przez UE w okolicach Treviso (w zeszłym tygodniu informowałem o faktach dotyczących grobów Piave w Ciano del Montello), a teraz syn Trumpa poluje na gatunki chronione w lagunie weneckiej" - napisał oburzony Zanoni, który swój wpis kończy słowami: Veneto i Włochy nie są własnością Stanów Zjednoczonych.

Nikt nie wie, kto strzelał do kaczki

Ukaranie najstarszego syna Donalda Trumpa będzie bardzo trudne. W grupie Trumpa jr. znajdowało się osiem osób i nie wiadomo, która z nich zastrzeliła chronioną kaczkę. Osoba biorąca udział w polowaniu, z którą rozmawiał "Daily Mail", wyjaśniła, że gdy grupa kaczek podleci w kierunku wabika, wszyscy zaczynają strzelać w tym samym kierunku. "Nikt nie wie, kto strzelał do której kaczki" - powiedziało źródło gazety.