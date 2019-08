To był tragiczny weekend w Stanach Zjednoczonych, gdzie doszło do dwóch strzelanin. W sobotę w centrum handlowym w El Paso w Teksasie zginęło 20 osób, a 26 zostało rannych. W niedzielę w mieście Dayton w Ohio napastnik otworzył ogień przed barem – zginęło 9 osób. Za to w Europie wszystkich w zdumienie wprawił Franky Zapata, który przeleciał na flyboardzie nad kanałem La Manche. Co jeszcze wydarzyło się w ten weekend? Przeczytajcie nasze podsumowanie weekendu!

