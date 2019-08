Kolejna strzelanina w Stanach Zjednoczonych, tym razem w Dayton w stanie Ohio. Według lokalnych mediów mogło zginąć 9 osób, a kilkanaście jest rannych.

Jak podaje agencja Associated Press, powołując się na źródła w policji, w ataku zginęło 9 osób, a co najmniej 16 zostało rannych. Napastnik został zabity.

Jeden ze świadków, który siedział przed barem, powiedział że widział mężczyznę z karabinem. Miał karabin AR-15, kamizelkę kuloodporną, słuchawki ochronne i zaczął strzelać wszędzie - mówił James Williams.

On próbował wejść do baru, ale nie przeszedł przez drzwi, ktoś zabrał jego broń i go zastrzelił - opowiadał świadek. Wiele osób zostało zabranych do szpitala, nie wiem jak wielu - dodaje.

Inny świadek twierdzi, że słyszał "40-50 strzałów".



Jak zwraca uwagę burmistrz Dayton Nan Whaley, sprawcę zatrzymali policjanci, którzy byli w pobliżu miejsca strzelaniny. Podkreśla, że mogłyby zginąć "setki", gdyby nie szybka reakcja funkcjonariuszy.