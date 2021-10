Elżbieta II trafiła do szpitala. Z komunikatu Pałacu Buckingham wynika, że brytyjska monarchini wróciła już do swojej rezydencji i jest w „dobrym nastroju”.

Królowa Elżbieta II / Steven Paston / PAP/EPA

W środę Pałac Buckingham przekazał, że Elżbieta II odwołała swoją podróż do Irlandii Północnej. W komunikacie dodano także, że "Jej Wysokość ma odpocząć kilka dni". Królowa po południu pojechała do szpitala w celu przeprowadzenia wstępnych badań. Monarchini została w lecznicy na noc. W czwartek wróciła do zamku Windsor.

"Po zaleceniu lekarza, aby odpoczywać przez kilka dni, królowa w środowe popołudnie pojechała do szpitala w celu przeprowadzenia wstępnych badań. W czwartek w porze lunchu wróciła do zamku Windsor" - czytamy w oświadczeniu rzecznika Pałacu Buckingham.

Zapewniono jednocześnie, że dolegliwości monarchini nie były związane z koronawirusem.

Według oficjalnego komunikatu królowa jest w dobrym nastroju i miała wrócić już do pełnienia swoich obowiązków. Anonimowy informator CNN przekazał z kolei, że monarchini zaczęła wykonywać "lekkie obowiązki".

Królowa Elżbieta ma 95 lat. Na tronie zasiada od 6 lutego 1952 roku. Jest najdłużej panującym monarchą Wielkiej Brytanii, a także najdłużej panującą żyjącą głową państwa na świecie.