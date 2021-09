Wnuczka brytyjskiej królowej Elżbiety II, księżniczka Beatrycze urodziła w sobotę wieczorem pierwsze dziecko - poinformował Pałac Buckingham. To oznacza, że brytyjska monarchini została prababcią po raz 12. - i po raz czwarty w tym roku.

Księżniczka Beatrycze i jej mąż Edoardo Mapellego Monziego. Zdjęcie z 2019 roku. / Christophe Petit-Tesson / PAP/EPA

"Jestem tak zachwycona, że mogę podzielić się wiadomością o bezpiecznym przyjściu na świat naszej córki w sobotę 18 września 2021 r. o godz. 23.42, w Chelsea and Westminster Hospital w Londynie. Dziękujemy zespołowi położnych i wszystkim w szpitalu za wspaniałą opiekę" - napisała Beatrycze na Twitterze.



33-letnia obecnie Beatrycze w lipcu 2020 r. wyszła za mąż za 37-letniego Edoardo Mapellego Monziego, potentata w branży budowlanej o brytyjsko-włoskich korzeniach.

W związku z restrykcjami wprowadzonymi z powodu pandemii koronawirusa ich ślub został najpierw przełożony, a potem odbył się z bardzo ograniczoną liczbą gości w kaplicy w Windsorze.



"Dziadkowie i pradziadkowie noworodka zostali poinformowani i są zachwyceni z powodu tej wiadomości. Rodzina chciałaby podziękować całemu personelowi szpitala za wspaniałą opiekę. Jej Królewska Wysokość i jej dziecko oboje mają się dobrze, a para nie może się doczekać, aby przedstawić swoją córkę jej starszemu bratu Christopherowi Woolfowi" - napisano w oświadczeniu Pałacu Buckingham.





Wspomniany w nim Christopher Woolf to 5-letni syn Mapellego Monziego z poprzedniego związku. W lutym tego roku Beatrycze - córka księcia Andrzeja - została ciotką, bo pierwsze dziecko urodziła jej młodsza siostra, Eugenia.



Narodziny córki Beatrycze i Mapellego Monziego oznaczają, że liczba prawnuków królowej Elżbiety II zwiększyła się do 12. Czworo z nich urodziło się w tym roku. Oprócz księżniczki Eugenii, w marcu dziecko urodziła Zara Tindall, a w lipcu księżna Meghan, żona księcia Harry'ego. Nowo narodzone dziecko zajmie 11. miejsce w kolejce do brytyjskiego tronu.