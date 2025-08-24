W czasie drugiego etapu wyścigu juniorów Ribera del Duero w Hiszpanii doszło do tragicznej w skutkach kraksy. Ucierpiało w niej kilkunastu młodych kolarzy. Życia jednego z nich, 17-letniego Ivana Melendeza, nie udało się uratować. Organizatorzy zdecydowali o przerwaniu zawodów.

Młody hiszpański kolarz Ivan Melendez zmarł po kraksie / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Podczas sobotniego etapu wyścigu Ribera del Duero rozgrywanego w hiszpańskiej Kastylii i León doszło do poważnej kraksy z udziałem grupy juniorów. W wypadku ucierpiało aż osiemnastu zawodników. Trzech z nich zostało przewiezionych do szpitala w stanie ciężkim. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, które udzieliły pomocy poszkodowanym.

Najciężej ranny okazał się 17-letni Ivan Melendez. Pomimo wysiłków ratowników jego życia nie udało się uratować. Informacja o jego śmierci wstrząsnęła środowiskiem sportowym i lokalną społecznością.

Przerwanie wyścigu i żałoba w Aranda de Duero

W związku z tragicznymi wydarzeniami organizatorzy podjęli decyzję o przerwaniu sobotniego etapu oraz odwołaniu niedzielnych zmagań. Burmistrz Aranda de Duero, miasta goszczącego wyścig, ogłosił dwudniową żałobę. W niedzielę na głównym placu miasta mieszkańcy, uczestnicy i organizatorzy oddadzą hołd zmarłemu kolarzowi.