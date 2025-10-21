Oskarżona o kradzież złota z Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu 24-letnia obywatelka Chin trafiła do tymczasowego aresztu - przekazała agencja AFP, cytując oświadczenie paryskiej prokuratury. Kobieta jest oskarżona o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Kradzież złota z Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu. 24-letnia Chinka zatrzymana (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

W Barcelonie zatrzymano obywatelkę Chin podejrzaną o kradzież cennych samorodków złota z paryskiego Luwru. Kobieta została ujęta na podstawie europejskiego nakazu aresztowania.

Do kradzieży doszło 16 września. Złodzieje sforsowali drzwi awaryjne i pancerne gabloty przy użyciu szlifierki i palnika. System alarmowy muzeum nie działał z powodu wcześniejszego cyberataku.

Miesiąc później z Luwru zniknęły samorodki złota pochodzące z różnych części świata, m.in. z Boliwii, Uralu, Kalifornii oraz ponad 5-kilogramowy okaz z Australii. Straty oszacowano na 1,5 mln euro.

Zatrzymana kobieta próbowała pozbyć się prawie kilograma stopionego złota.

Kobieta została ujęta w Hiszpanii - zatrzymano ją w Barcelonie na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, o czym poinformowała prokurator Laure Beccuau. Do kradzieży doszło 16 września. Ponad miesiąc później z paryskiego Luwru doszło do kradzieży klejnotów. Sprzątaczka powiadomiła konserwatora o znalezieniu śmieci w sali wystawowej, a ten stwierdził, że zniknęły samorodki złota - poinformowała Beccuau.

Dodała, że grudki cennego kruszcu pochodziły z wielu państw.

Były wśród nich okazy z Boliwii - francuska Akademia Nauk dostała je w XVIII wieku. Z Uralu (podarował je car Mikołaj I w 1833 roku). Inne próbki pochodziły z Kalifornii, gdzie zostały odkryte w czasie gorączki złota w drugiej połowie XIX wieku; zniknął również odkryty w 1990 r. samorodek o wadze ponad 5 kg pochodzący z Australii - odnotowała prokuratorka.

Oszacowano straty

Podkreśliła także, że strata finansowa została oszacowana na 1,5 mln euro, jednak "wartość historyczna i naukowa tych eksponatów została uznana za bezcenną". Złodzieje użyli szlifierki i palnika, aby pokonać drzwi awaryjne i pancerne gabloty. System alarmowy muzeum nie działał od czasu wcześniejszego cyberataku - przekazała agencja AFP, powołując się źródła policyjne.

Obywatelka Chin została zatrzymana, gdy próbowała pozbyć się kawałków stopionego złota o wadze prawie 1 kg. Celem toczącego się śledztwa jest wykazanie, co stało się ze skradzionymi przedmiotami i znalezienie ewentualnych wspólników - podsumowała prokuratorka.