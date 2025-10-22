Co najmniej 40 migrantów z Afryki Subsaharyjskiej, w tym niemowlęta, utonęło w środę w Morzu Śródziemnym u wybrzeży Tunezji. To jedna z największych tragedii migracyjnych w tym roku – poinformowała agencja AFP, powołując się na miejscową prokuraturę.
- Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl
Do katastrofy doszło w pobliżu nadmorskiego miasta Salakta w Tunezji. Prowizoryczna łódź, na której znajdowało się 70 osób próbujących nielegalnie przedostać się do Europy, wywróciła się na morzu. Jak przekazał rzecznik lokalnej prokuratury, 40 osób utonęło, a 30 udało się uratować. Wśród ofiar są także niemowlęta.
Na razie nie są znane szczegółowe okoliczności tragedii ani przyczyny wywrócenia się łodzi.
Śródziemnomorski szlak migracyjny od lat uznawany jest za jeden z najniebezpieczniejszych na świecie. Według danych Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM), od 2014 roku na trasie między Afryką a Europą zginęły lub zaginęły 32 803 osoby.
Tunezja, której linia brzegowa w niektórych miejscach oddalona jest o niecałe 150 kilometrów od włoskiej wyspy Lampedusa, stała się w ostatnich latach jednym z głównych punktów startowych dla migrantów z Afryki.
Według Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR), od początku 2025 roku na włoskie wybrzeże dotarło 55 976 migrantów, co stanowi wzrost o 2 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Zdecydowana większość z nich (49 792 osoby) wypłynęła z Libii, a 3947 z Tunezji.