Co najmniej 36 osób zginęło, a ponad 200 odniosło obrażenia na skutek zawalenia się drewnianego rusztowania w kościele podczas festiwalu religijnego w Amharze w Etiopii - poinformowała w czwartek policja oraz naoczny świadek. Liczba ofiar może ulec zmianie, wieli rannych znajduje się w stanie krytycznym.

Kościół w Amharze otoczony rusztowaniami. Tutaj zginęło kilkadziesiąt osób / PAP/EPA/STRINGER / PAP

Do katastrofy doszło w środę w mieście Amhara w środkowej Etiopii podczas uroczystości z okazji święta maryjnego. W kościele Arerti Mariam co najmniej 36 osób zginęło, a ponad 200 odniosło obrażenia. Seyoum Altaye, lekarz z lokalnego szpitala, powiedział, że wśród ofiar są dzieci i osoby starsze.

Zawaliło się rusztowanie. Po prostu przygniotło ludzi, którzy byli poniżej. Niektórym z tych stojących na obrzeżach udało się uciec, ale wierni na środku zginęli - powiedział naoczny świadek agencji Reutera.