W kurorcie Tavira na południowym wschodzie Portugalii we wtorek późnym popołudniem doszło do zderzenia dwóch turystycznych pociągów. Rannych zostało co najmniej 14 osób.

14 osób zostało rannych w wyniku zderzenia się dwóch pociągów turystycznych / Shutterstock

Do kolizji pociągów doszło na odcinku w pobliżu popularnej wśród turystów plaży Barril - poinformowali strażacy.

Łącznie pociągami podróżowało 50 osób. Hugo Machado kierujący akcją ratowniczą sprecyzował, że wśród poszkodowanych w wypadku w Tavirze jest sześciu Brazylijczyków, sześciu Anglików oraz dwóch obywateli Niemiec.

Dodał, że zdecydowanej większości rannych pasażerów pomoc medyczna została udzielona na miejscu zdarzenia. Część z poszkodowanych potrzebowało też wsparcia psychologa.

Do kolizji doszło w pobliżu jednego ze skrzyżowań Taviry. Ze wciąż niewyjaśnionych przyczyn jeden z pociągów najechał na ostatni wagon drugiego składu.







