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Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) poinformował, że Korea Północna wstrzymała udzielanie Rosji pomocy wojskowej. Ekipie Kim Dzong Una rzekomo nie spodobały się wypowiedzi zastępcy rosyjskiego ministra spraw zagranicznych. Nie pomaga też pogardliwy stosunek Rosjan do północnokoreańskich żołnierzy.

Napięcia między Koreą Północną a Rosją

Według HUR w październiku między Rosją a Koreą Północną doszło do napięć, które wywołał wiceminister spraw zagranicznych Rosji Andriej Rudenko. Zastępca szefa dyplomacji oświadczył, że w przyszłości Kreml będzie wspierał deeskalację napięć w stosunkach między Seulem a Pjongjangiem, co wywołało oburzenie w Korei Północnej.

Pod koniec miesiąca szefowa północnokoreańskiego MSZ Czoe Son Hui podkreśliła, że tego rodzaju wypowiedzi nie odpowiadają charakterowi porozumień sojuszniczych między oboma państwami, a także zażądała wyjaśnień dotyczących polityki Rosji wobec Korei Południowej.

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Decyzja Kim Dzong Una

HUR przekazał, że Czoe Son Hui ogłosiła tymczasowe wstrzymanie wsparcia wojskowego dla Rosji. Według informacji posiadanych przez ukraińską służbę, decyzję tę podjął osobiście północnokoreański dyktator Kim Dzong Un. Ograniczenia obejmują m.in. zakaz korzystania z przestrzeni powietrznej Korei Północnej przez rosyjskie wojskowe samoloty transportowe, a także wstrzymanie dostaw rakiet balistycznych KN-23 oraz kolejnej partii amunicji artyleryjskiej.

Według danych, które posiada HUR, Pjongjang wstrzymuje obecnie realizację rosyjskiego wniosku o zwiększenie liczebności północnokoreańskiego zgrupowania wojskowego na terytorium Rosji z 8,5 tys. do 50 tys. żołnierzy.

Od połowy lata na terenie obwodu woroneskiego stacjonuje również złożony z różnych jednostek pododdział rakietowy armii Korei Północnej, który Rosjanie wykorzystują do przeprowadzania ataków na terytorium Ukrainy. Działa on w składzie 112. Brygady Rakietowej 1. Armii Pancernej Moskiewskiego Okręgu Wojskowego.

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To nie pomaga we współpracy Rosji z Koreą Północną

W ocenie HUR przeszkodami we współpracy wojskowej między północnokoreańskim kontyngentem a Rosją pozostają niski poziom interoperacyjności wojsk, bariera językowa i niedobór tłumaczy, a także brak odpowiedniego wsparcia logistycznego ze strony Korei Północnej.

Pogłębianiu współpracy nie sprzyja również stosunek rosyjskiego dowództwa wojskowego do północnokoreańskich żołnierzy. Według informacji posiadanych przez HUR przedstawiciele najwyższego dowództwa rosyjskiego otwarcie okazują pogardę żołnierzom armii Korei Północnej, uznając ich za obciążenie, narzucone z powodów politycznych.

HUR ocenił, że istotnym czynnikiem hamującym współpracę wojskową między Pjongjangiem a Moskwą stały się znaczne straty północnokoreańskiego kontyngentu w walkach z Siłami Obrony Ukrainy w obwodzie kurskim w Rosji. Według szacunków ukraińskiego wywiadu wojskowego wynoszą one 7058 żołnierzy, z czego 2251 stanowią straty bezpowrotne (zabici), a pozostali to ranni.