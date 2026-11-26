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Rośnie napięcie w Polskiej Grupie Górniczej. Przedstawiciele 12 central związkowych powołali wspólny sztab protestacyjno-strajkowy i domagają się podwyżek wynagrodzeń. W kopalniach ruszają przygotowania do referendum strajkowego.

Jak informuje reporter RMF FM Marcin Buczek, wczoraj przedstawiciele 12 central związkowych działających w Polskiej Grupie Górniczej podpisali wspólny list do zarządu spółki, w którym informują o powołaniu sztabu protestacyjno-strajkowego. To efekt braku porozumienia w sprawie podwyżek płac.

Jak podkreślają związkowcy, dotychczasowe rozmowy z zarządem nie przyniosły żadnych rezultatów.

Główne postulaty: Wyrównanie i podwyżki

Strona związkowa jasno określiła swoje oczekiwania. Domaga się wyrównania wynagrodzeń do średniego poziomu w firmie jeszcze w tym roku oraz 15-procentowej podwyżki w roku przyszłym.

Związkowcy z kopalni Murcki-Staszic, należącej do PGG, już dziś złożyli wniosek o udostępnienie wykazu osób uprawnionych do głosowania w przedstrajkowym referendum.

Na razie zarząd Polskiej Grupy Górniczej nie komentuje działań związkowców.