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Kryzys na linii Pjongjang-Berno. Korea Północna nakazała zamknięcie szwajcarskiego biura dyplomatycznego i wydalenie jego przedstawiciela. To odpowiedź na sankcje nałożone przez Szwajcarię na północnokoreański obóz młodzieżowy, oskarżany o udział w rusyfikacji ukraińskich dzieci.

W środę Ministerstwo Spraw Zagranicznych Korei Północnej ogłosiło, że Sylvain Astier, przedstawiciel szwajcarskiego biura dyplomatycznego w Pjongjangu, został uznany za osobę niepożądaną. Dyplomata ma 48 godzin na opuszczenie kraju. Jak podała północnokoreańska agencja KCNA, decyzja jest bezpośrednią odpowiedzią na sankcje nałożone przez Szwajcarię na północnokoreański obóz młodzieżowy w Songdowon.

W oficjalnym komunikacie północnokoreańskie MSZ podkreśliło, że „działania naruszające suwerenne prawa KRLD oraz interesy jej obywateli nie mogą w żadnym wypadku spotkać się z naszą aprobatą”.

Szwajcaria nie ustępuje

Na groźby zamknięcia placówki, które dzień wcześniej sformułowała Kim Jo Dzong, siostra przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una, Szwajcaria odpowiedziała stanowczo. Władze w Bernie zadeklarowały utrzymanie restrykcji, podkreślając, że ponowne otwarcie biura dyplomatycznego nie ma związku z polityką sankcyjną. Szwajcarskie MSZ w oświadczeniu dla agencji AFP zaznaczyło, że „wznowienie działalności placówki służyło utrzymaniu niezbędnych kanałów komunikacji”.

„Zaskakująco podłe zachowanie”. Siostra Kim Dzong Una grozi Szwajcarii Zdecydowanie potępiam władze Szwajcarii za ich zaskakująco podłe zachowanie - stwierdziła Kim Jo Dzong. Siostra przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una zagroziła zamknięciem szwajcarskiego biura dyplomatycznego w Pjongjangu. To reakcja na objęcie…

Sankcje za rusyfikację ukraińskich dzieci

Decyzja Pjongjangu jest reakcją na wpisanie przez Szwajcarię północnokoreańskiego obozu w Songdowon na listę podmiotów objętych restrykcjami. Szwajcarskie władze uzasadniły ten krok współpracą ośrodka z Rosją w zakresie transferu i rusyfikacji ukraińskich dzieci wywiezionych z terenów okupowanych. Wcześniej podobne sankcje nałożyły także Unia Europejska i Wielka Brytania.

Szwajcarska placówka w Pjongjangu, formalnie podlegająca ambasadzie w Pekinie, została otwarta pod koniec października tego roku. Wcześniej, w latach 1997–2020, Szwajcaria prowadziła w Korei Północnej biuro ds. współpracy humanitarnej, które zamknięto w związku z pandemią COVID-19.