W środę Ministerstwo Spraw Zagranicznych Korei Północnej ogłosiło, że Sylvain Astier, przedstawiciel szwajcarskiego biura dyplomatycznego w Pjongjangu, został uznany za osobę niepożądaną. Dyplomata ma 48 godzin na opuszczenie kraju. Jak podała północnokoreańska agencja KCNA, decyzja jest bezpośrednią odpowiedzią na sankcje nałożone przez Szwajcarię na północnokoreański obóz młodzieżowy w Songdowon.
W oficjalnym komunikacie północnokoreańskie MSZ podkreśliło, że „działania naruszające suwerenne prawa KRLD oraz interesy jej obywateli nie mogą w żadnym wypadku spotkać się z naszą aprobatą”.
Szwajcaria nie ustępuje
Na groźby zamknięcia placówki, które dzień wcześniej sformułowała Kim Jo Dzong, siostra przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una, Szwajcaria odpowiedziała stanowczo. Władze w Bernie zadeklarowały utrzymanie restrykcji, podkreślając, że ponowne otwarcie biura dyplomatycznego nie ma związku z polityką sankcyjną. Szwajcarskie MSZ w oświadczeniu dla agencji AFP zaznaczyło, że „wznowienie działalności placówki służyło utrzymaniu niezbędnych kanałów komunikacji”.
Sankcje za rusyfikację ukraińskich dzieci
Decyzja Pjongjangu jest reakcją na wpisanie przez Szwajcarię północnokoreańskiego obozu w Songdowon na listę podmiotów objętych restrykcjami. Szwajcarskie władze uzasadniły ten krok współpracą ośrodka z Rosją w zakresie transferu i rusyfikacji ukraińskich dzieci wywiezionych z terenów okupowanych. Wcześniej podobne sankcje nałożyły także Unia Europejska i Wielka Brytania.
Szwajcarska placówka w Pjongjangu, formalnie podlegająca ambasadzie w Pekinie, została otwarta pod koniec października tego roku. Wcześniej, w latach 1997–2020, Szwajcaria prowadziła w Korei Północnej biuro ds. współpracy humanitarnej, które zamknięto w związku z pandemią COVID-19.