RMF24

41-letni mieszkaniec Katowic został oskarżony o 21 przypadków prowadzenia samochodu pomimo obowiązujących go sądowych zakazów. Mężczyzna wpadł w ręce policji po żmudnym śledztwie, podczas którego funkcjonariusze analizowali nagrania z monitoringu, by ostatecznie ustalić, jak często łamał prawo.

Zatrzymany na gorącym uczynku

Sprawa zaczęła się w maju tego roku, kiedy katowiccy policjanci zatrzymali do kontroli 41-latka kierującego Oplem na ul. Waltera-Jankego. Szybko okazało się, że mężczyzna ma dwa aktywne zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych. Jak podkreślają śledczy, nie był to jedyny przypadek lekceważenia wyroku sądu przez tego kierowcę.

Analiza monitoringu ujawnia skalę przestępstw

Policjanci rozpoczęli szczegółową analizę zgromadzonych materiałów, zabezpieczając nagrania z różnych dni i miejsc.

Dzięki skrupulatnej pracy śledczej i gromadzeniu kolejnych dowodów policjanci potwierdzili następne przypadki łamania sądowych zakazów - informują funkcjonariusze.

W czerwcu 41-latek został ponownie zatrzymany, tym razem za kierownicą Volkswagena. Ostatecznie, pod koniec sierpnia, na polecenie prokuratury został zatrzymany po raz kolejny.

21 zarzutów

W sumie mężczyzna usłyszał ponad 20 zarzutów.

Mężczyzna usłyszał 21 zarzutów kierowania samochodem osobowym, nie stosując się do orzeczonych prawomocnie przez sąd zakazów prowadzenia pojazdów mechanicznych. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia - powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Katowicach Aleksander Duda.

Prokuratura wnioskowała o tymczasowe aresztowanie podejrzanego, jednak sąd nie przychylił się do tego wniosku. Zastosowano dozór policyjny oraz nakaz powstrzymania się od prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Za prowadzenie pojazdu wbrew sądowemu zakazowi grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. W przypadku 41-latka, ze względu na tzw. ciąg przestępstw, górna granica kary może zostać zwiększona nawet o połowę.