RMF24

Ukraińcy kontynuują ataki na rosyjską infrastrukturę krytyczną. Ostatniej nocy za cel wzięto dużą elektrownię w Niewinnomyssku, obiekt infrastruktury naftowej w Subchankułowie oraz rafinerię w Samarze, którą atakowano również wczoraj.

O najnowszej serii ukraińskich uderzeń pisze portal Radio Swoboda, powołując się m.in. na internetowe kanały Exilenova+ i Supernova+, monitorujące informacje o atakach dronów, eksplozjach, pożarach i uszkodzeniach infrastruktury w Rosji oraz na okupowanych terytoriach Ukrainy.

W nocy 26 listopada Ukraińcy zaatakowali elektrownię gazową w Niewinnomyssku, w Kraju Stawropolskim, na południu Rosji. To duży i istotny dla regionu obiekt. Zaopatruje m.in. miejscowe zakłady azotowe. Gubernator Kraju Wladimir Wladimirow poinformował o „potężnym” ostrzale i dwóch ofiarach śmiertelnych.

Ukraiński nalot dotknął także stację obsługującą system rurociągów naftowych w Subchankułowie, w Baszkirii, około tysiąc kilometrów od ukraińskich pozycji. Na nagraniach opublikowanych w sieci widać szalejący tam pożar. Stacja jest istotnym węzłem infrastruktury przesyłowej, który umożliwia przemieszczanie dużych ilości ropy między obszarami wydobycia a dalszą siecią transportową i zakładami przetwórczymi.

Doniesienia o ataku potwierdził m.in. portal Moscow Times, cytując lokalne władze.

Z kolei w Samarze, drugi dzień z rzędu, ostrzelano Rafinerię Kujbyszewską. W zakładzie wybuchł pożar.

Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało o zestrzeleniu 343 ukraińskich dronów nad terytorium ponad 10 regionów, anektowanym Krymem oraz wodami Morza Azowskiego i Czarnego – napisało Radio Swoboda.

Agresor pochwalił się również, że przeprowadził nocą zmasowany atak na Ukrainę, uderzając m.in. w obiekty przemysłu zbrojeniowego w Kijowie. Agencja Interfax podała również, iż rosyjskie siły zaatakowały w nocy na Morzu Czarnym statek do przewozu ładunków suchych, znajdujący się na południowy wschód od Odessy. Rosyjski MON stwierdził, że jednostka przewoziła na Ukrainę sprzęt wojskowy oraz towary podwójnego zastosowania.

Rosjanie szykują się na zimowe trudności

Rosyjskie władze uznają zabezpieczenie infrastruktury komunalnej i energetycznej przed potencjalnymi ukraińskimi atakami dronowymi tej zimy, szczególnie w regionach przygranicznych, za jeden z najważniejszych priorytetów. W środę mówił o tym wicepremier Rosji Marat Chusnullin, którego cytuje Reuters.

W ramach przygotowań część obiektów energetycznych w Moskwie i okolicach zabezpieczono siatkami antydronowymi, a mieszkańcy gromadzą generatory i akumulatory. Obawy Rosji wynikają z rosnących możliwości Ukrainy w zakresie atakowania celów infrastrukturalnych w głębi rosyjskiego terytorium. Jednocześnie Rosja kontynuuje ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną, powodując przerwy w dostawach prądu, ogrzewania i wody przed nadchodzącą zimą – podsumowuje Agencja Reutera.

Ukraińcy wznowili ataki na rosyjskie obiekty przemysłowe

Pod koniec października armia ukraińska wznowiła ataki na rosyjskie rafinerie po dwutygodniowej przerwie. Według doniesień medialnych przerwa ta była związana z żądaniem prezydenta USA Donalda Trumpa. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że strona ukraińska mogłaby wstrzymać ataki na rosyjskie rafinerie, gdyby Waszyngton dostarczył Kijowowi pociski do systemów obrony powietrznej Patriot.

Uderzenia na rosyjskie rafinerie były również jednym ze źródeł napięć między Ukrainą a Stanami Zjednoczonymi. Prezydent Trump domagał się ich wstrzymania, argumentując, że operacje strony ukraińskiej są przyczyną wzrostu cen paliw w Stanach Zjednoczonych.

Według danych agencji Reutera, opublikowanych 18 listopada, ukraińskie ataki zakłóciły pracę lub doprowadziły do wstrzymania działalności 15 z 35 największych rosyjskich rafinerii. Ich łączna moc przerobowa stanowi około 54 proc. zdolności przerobowych rosyjskiego sektora rafineryjnego. Źródła agencji szacowały wówczas, że faktyczny spadek ilości ropy przetwarzanej w Rosji może sięgać 200 tys. ton dziennie.

Wcześniej agencja Bloomberga informowała, że fala ukraińskich ataków na rafinerie w Rosji, która rozpoczęła się w październiku, może zachwiać stabilnością rosyjskiego rynku paliw. Rynek ten, jak podkreślano, jesienią zaczął z wolna przezwyciężać problemy z produkcją benzyny, spowodowane wcześniejszymi uderzeniami w infrastrukturę naftową.