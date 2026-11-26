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Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un podczas inspekcji tajnych obiektów nuklearnych wezwał do szerszego wykorzystania taktycznej broni jądrowej, by wzmocnić potencjał odstraszania. Pjongjang nie zamierza rezygnować z atomowego statusu, a każda próba jego podważenia ma być traktowana jak akt wojny – informuje oficjalna agencja KCNA.

W środę, podczas wizyty w nieujawnionych lokalizacjach związanych z produkcją materiałów jądrowych i napędem nuklearnym, Kim Dzong Un wezwał do szerszego i bardziej praktycznego użycia taktycznej broni jądrowej. Jak podkreślił, jej znaczenie militarne rośnie w obliczu współczesnych konfliktów i napięć na granicach z „najbardziej szkodliwym wrogim krajem”.

Kim Dzong Un z papierosem na „tronie”, córka szaleje na stoku. Te zdjęcia mówią wszystko o sukcesji Nietypowa wizyta Kim Dzong Una w górskim kurorcie Samjiyon. W centrum uwagi znalazła się nie tylko sama postać północnokoreańskiego przywódcy, ale przede wszystkim jego kilkunastoletnia córka, Kim Dzu Ae, która coraz częściej pojawia się u boku ojca…

Przywódca Korei Północnej nie szczędził ostrych słów pod adresem Stanów Zjednoczonych, oskarżając je o napędzanie wyścigu zbrojeń nuklearnych w Azji Północno-Wschodniej. Krytyka dotyczyła m.in. dzielenia się bronią jądrową z sojusznikami, wspólnych ćwiczeń oraz inicjatyw takich jak pakt AUKUS.

Atomowy status Korei Północnej „nie podlega negocjacjom”

Kim Dzong Un stanowczo zadeklarował, że status Korei Północnej jako państwa posiadającego broń jądrową jest zapisany w konstytucji i nie będzie przedmiotem negocjacji. Każda próba podważenia tego statusu ma być traktowana jako „najbardziej skrajnie toksyczny akt naruszenia suwerenności” i „otwarte wypowiedzenie wojny”.

Pjongjang nie zamierza zabiegać o międzynarodowe uznanie swojego atomowego statusu, a polityka nuklearna została oficjalnie wpisana do konstytucji w 2023 roku. Od tego czasu Korea Północna konsekwentnie rozwija swój arsenał, ignorując rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Świat apeluje, Pjongjang pozostaje nieugięty

W ostatnich tygodniach prezydent USA Donald Trump wyraził gotowość do wznowienia rozmów z Kim Dzong Unem, jednak Pjongjang nie wykazuje chęci do dialogu bez uznania swojego atomowego statusu. Również chiński przywódca Xi Jinping apelował do światowych liderów o działania na rzecz świata wolnego od broni jądrowej.