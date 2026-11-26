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Federalna Komisja Łączności (FCC) oficjalnie zatwierdziła przełomowy wniosek SpaceX. Firma Elona Muska już wkrótce rozpocznie budowę orbitalnych centrów danych, które mają zrewolucjonizować przetwarzanie informacji i zaspokoić rosnące potrzeby sztucznej inteligencji.

Federalna Komisja Łączności Stanów Zjednoczonych zatwierdziła wniosek SpaceX o umieszczenie na orbicie okołoziemskiej aż miliona satelitów. Te niewielkie urządzenia mają stworzyć pierwsze w historii kosmiczne centra danych, zasilane energią słoneczną.

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Elon Musk nie kryje entuzjazmu. Będzie to ogromnym atutem dla Ameryki i całego świata – podkreślił szef SpaceX, komentując decyzję FCC. „Dziś, po raz pierwszy w historii, FCC zatwierdziła wniosek SpaceX o umieszczenie na orbicie miliona satelitów, które stworzą centra danych w przestrzeni kosmicznej” – napisał na platformie X przewodniczący komisji, Brendan Carr.

Sztuczna inteligencja potrzebuje mocy

Jak informuje CBS News, satelity będą odpowiedzialne za zdalne przesyłanie danych, śledzenie oraz nawigację. Co więcej, będą komunikować się z innymi satelitami, w tym z urządzeniami sieci Starlink, zapewniając jeszcze szybszy i bardziej niezawodny przesył informacji.

Według dokumentacji giełdowej SpaceX orbitalne centra danych mają zaspokoić gwałtownie rosnące zapotrzebowanie sektora sztucznej inteligencji na moc obliczeniową. Dzięki energii słonecznej, którą będą wykorzystywać, mają być znacznie wydajniejsze niż tradycyjne centra danych budowane na Ziemi.

Ziemskie kontrowersje, kosmiczne rozwiązania

Budowa tysięcy centrów danych na potrzeby AI od miesięcy budzi sprzeciw lokalnych społeczności w USA. Mieszkańcy obawiają się hałasu, wzrostu zużycia prądu i wody oraz zmiany charakteru swoich miejscowości. W listopadowych wyborach Amerykanie poparli szereg lokalnych inicjatyw ograniczających powstawanie tego typu infrastruktury.

SpaceX przekonuje, że przeniesienie centrów danych na orbitę pozwoli rozwiązać te problemy, a jednocześnie przyspieszy rozwój technologii AI na niespotykaną dotąd skalę.

Start już za dwa lata

Według zapowiedzi SpaceX wynoszenie pierwszych satelitów obliczeniowych na orbitę rozpocznie się już w 2028 roku.