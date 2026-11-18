Kim Dzu Ae – następczyni tronu?
Na opublikowanych przez państwowe media zdjęciach widać Kim Dzong Una, siedzącego w bogato zdobionym, przypominającym tron fotelu, na środku ośnieżonego stoku narciarskiego. Przywódca, z papierosem w dłoni i w eleganckich butach, przygląda się, jak jego córka, Kim Dzu Ae, z gracją zjeżdża na nartach w śnieżnobiałym stroju.
To nie pierwszy raz, gdy Kim Dzu Ae pojawia się publicznie u boku ojca. Kim Dzu Ae, według południowokoreańskiego wywiadu, coraz wyraźniej kreowana jest na potencjalną następczynię Kim Dzong Una. Choć oficjalnie północnokoreańskie władze nie potwierdziły planów sukcesji, jej regularna obecność podczas ważnych wydarzeń państwowych oraz rosnąca liczba publicznych wystąpień wzmacniają te przypuszczenia.
W październiku Narodowa Służba Wywiadowcza Korei Południowej oceniła, że pozycja Kim Dzu Ae jako ewentualnej sukcesorki jest coraz silniejsza. Dziewczynka, która według doniesień jest edukowana w domu w Pjongjangu, znana jest z zamiłowania do jazdy konnej i narciarstwa. Jej ojciec ma być szczególnie dumny z jej umiejętności jeździeckich.
Luksus na stoku – ile kosztował strój Kim Dzu Ae?
Nie mniej emocji niż sama obecność Kim Dzu Ae wzbudził jej narciarski strój. Białą kurtkę i spodnie szybko zidentyfikowano jako produkty zachodnich marek – kurtka najprawdopodobniej pochodzi od francuskiego Rossignola, a spodnie od Salomona. Wartość zestawu, według południowokoreańskich mediów, może sięgać nawet 2 milionów wonów, czyli około 1,5 tys. dolarów (ponad 6 tys. zł).
W kraju, gdzie przeciętny obywatel zmaga się z niedostatkiem, takie obrazki są wyraźnym sygnałem dla świata – północnokoreańska elita żyje w zupełnie innej rzeczywistości niż reszta społeczeństwa. Luksusowy wypad na narty to także element budowania wizerunku dynastii Kimów jako rodziny nowoczesnej, otwartej na świat i dbającej o przyszłość.
Samjiyon – nowy kurort na mapie Korei Północnej
Wizyta Kim Dzong Una w Samjiyon wpisuje się w szerszy plan przekształcenia tego górskiego miasta w całoroczny ośrodek turystyczny. Władze Korei Północnej zapowiadają budowę hoteli, rozbudowę tras narciarskich, rozwój połączeń kolejowych i lotniczych. Samjiyon, położone u podnóża świętej góry Paektu, ma stać się wizytówką kraju i dowodem na postęp gospodarczy pod rządami Kim Dzong Una.
Podczas inspekcji przywódca osobiście sprawdzał stan tras narciarskich i wyposażenia, wydając polecenia dotyczące przygotowania kurortu do sezonu. Towarzyszyli mu najważniejsi urzędnicy, a także – co nie umknęło uwadze komentatorów – jego siostra, Kim Jo Dzong, która również została sfotografowana na stoku.
Po wypadzie na narty wyjazd do Chin?
Rodzinny wypad Kim Dzong Una na narty zbiegł się w czasie z ważnymi wydarzeniami na arenie międzynarodowej. W mediach pojawiły się spekulacje, że podczas szczytu APEC w chińskim Shenzhen, w którym uczestniczy prezydent USA Donald Trump, mogłoby dojść do niespodziewanego spotkania z północnokoreańskim przywódcą. Trump nie wykluczył takiej możliwości, podkreślając, że decyzja należy do przywódcy Chin, Xi Jinpinga.
Sekretarz stanu Marco Rubio zaznaczył, że rozmowy z Koreą Północną są konieczne, jeśli świat chce rozwiązać problem jej programu nuklearnego.