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Nietypowa wizyta Kim Dzong Una w górskim kurorcie Samjiyon. W centrum uwagi znalazła się nie tylko sama postać północnokoreańskiego przywódcy, ale przede wszystkim jego kilkunastoletnia córka, Kim Dzu Ae, która coraz częściej pojawia się u boku ojca podczas oficjalnych wydarzeń.

Kim Dzu Ae – następczyni tronu?

Na opublikowanych przez państwowe media zdjęciach widać Kim Dzong Una, siedzącego w bogato zdobionym, przypominającym tron fotelu, na środku ośnieżonego stoku narciarskiego. Przywódca, z papierosem w dłoni i w eleganckich butach, przygląda się, jak jego córka, Kim Dzu Ae, z gracją zjeżdża na nartach w śnieżnobiałym stroju.

To nie pierwszy raz, gdy Kim Dzu Ae pojawia się publicznie u boku ojca. Kim Dzu Ae, według południowokoreańskiego wywiadu, coraz wyraźniej kreowana jest na potencjalną następczynię Kim Dzong Una. Choć oficjalnie północnokoreańskie władze nie potwierdziły planów sukcesji, jej regularna obecność podczas ważnych wydarzeń państwowych oraz rosnąca liczba publicznych wystąpień wzmacniają te przypuszczenia.

W październiku Narodowa Służba Wywiadowcza Korei Południowej oceniła, że pozycja Kim Dzu Ae jako ewentualnej sukcesorki jest coraz silniejsza. Dziewczynka, która według doniesień jest edukowana w domu w Pjongjangu, znana jest z zamiłowania do jazdy konnej i narciarstwa. Jej ojciec ma być szczególnie dumny z jej umiejętności jeździeckich.

Tajemnice dynastii Kimów. Najnowsze ustalenia wywiadu o dzieciach Kim Dzong Una Kim Dzu Ae - córka i prawdopodobna następczyni północnokoreańskiego przywódcy Kim Dzong Una - najpewniej ma młodsze rodzeństwo. To najnowsze ustalenia południowokoreańskiego wywiadu NIS. Agencja już wcześniej twierdziła, że wszystko wskazuje na to,…

Luksus na stoku – ile kosztował strój Kim Dzu Ae?

Kim Dzu Ae na stoku, zdj. KCNA / PAP

Nie mniej emocji niż sama obecność Kim Dzu Ae wzbudził jej narciarski strój. Białą kurtkę i spodnie szybko zidentyfikowano jako produkty zachodnich marek – kurtka najprawdopodobniej pochodzi od francuskiego Rossignola, a spodnie od Salomona. Wartość zestawu, według południowokoreańskich mediów, może sięgać nawet 2 milionów wonów, czyli około 1,5 tys. dolarów (ponad 6 tys. zł).

W kraju, gdzie przeciętny obywatel zmaga się z niedostatkiem, takie obrazki są wyraźnym sygnałem dla świata – północnokoreańska elita żyje w zupełnie innej rzeczywistości niż reszta społeczeństwa. Luksusowy wypad na narty to także element budowania wizerunku dynastii Kimów jako rodziny nowoczesnej, otwartej na świat i dbającej o przyszłość.

„Przestań bełkotać i natychmiast zamknij usta”. Siostra Kim Dzong Una sama nie gryzie się w język Napięcie na Półwyspie Koreańskim nie słabnie. W czwartek Kim Jo Dzong, siostra przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una, ogłosiła postawienie w stan gotowości „nowych środków reagowania” oraz propagandowych głośników wzdłuż granicy z Koreą…

Samjiyon – nowy kurort na mapie Korei Północnej

KIm Dzong Un wizytujący kurort STR/AFP/East News / AFP/East News

Wizyta Kim Dzong Una w Samjiyon wpisuje się w szerszy plan przekształcenia tego górskiego miasta w całoroczny ośrodek turystyczny. Władze Korei Północnej zapowiadają budowę hoteli, rozbudowę tras narciarskich, rozwój połączeń kolejowych i lotniczych. Samjiyon, położone u podnóża świętej góry Paektu, ma stać się wizytówką kraju i dowodem na postęp gospodarczy pod rządami Kim Dzong Una.

Podczas inspekcji przywódca osobiście sprawdzał stan tras narciarskich i wyposażenia, wydając polecenia dotyczące przygotowania kurortu do sezonu. Towarzyszyli mu najważniejsi urzędnicy, a także – co nie umknęło uwadze komentatorów – jego siostra, Kim Jo Dzong, która również została sfotografowana na stoku.

Luksusowe jednostki u wybrzeży Korei Północnej. Kimowie wypoczywają na wodzie? Na wodach w pobliżu Wonsan, kurortu na wschodnim wybrzeżu Korei Północnej, zaobserwowano kilka dużych luksusowych jednostek pływających. Analiza zdjęć satelitarnych, opisana przez BBC, wskazuje, że w rejonie letniej rezydencji Kim Dzong Una…

Po wypadzie na narty wyjazd do Chin?

Kim Dzong Un podziwiający zjazd córki, zdj. KCNA / PAP/EPA

Rodzinny wypad Kim Dzong Una na narty zbiegł się w czasie z ważnymi wydarzeniami na arenie międzynarodowej. W mediach pojawiły się spekulacje, że podczas szczytu APEC w chińskim Shenzhen, w którym uczestniczy prezydent USA Donald Trump, mogłoby dojść do niespodziewanego spotkania z północnokoreańskim przywódcą. Trump nie wykluczył takiej możliwości, podkreślając, że decyzja należy do przywódcy Chin, Xi Jinpinga.

Sekretarz stanu Marco Rubio zaznaczył, że rozmowy z Koreą Północną są konieczne, jeśli świat chce rozwiązać problem jej programu nuklearnego.