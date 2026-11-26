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Wojskowe Centra Rekrutacji ogłosiły terminy dwóch pierwszych turnusów Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej w 2027 roku. Szkolenie podstawowe w ramach I turnusu odbędzie się od 18 stycznia do 13 lutego, a w ramach II turnusu – od 22 lutego do 20 marca 2027 roku.

Pierwsze terminy Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej w 2027 roku. Kiedy rusza nabór?

Wojsko Polskie ogłosiło pierwsze terminy turnusów Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej w 2027 roku. To propozycja dla osób, które chcą odbyć dobrowolne szkolenie wojskowe, zdobyć podstawowe umiejętności żołnierskie i sprawdzić, czy dalsza służba w armii jest dla nich właściwą drogą.

Jak informuje m.in. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Olsztynie, harmonogram pierwszych turnusów jest już dostępny. Szkolenie podstawowe w ramach DZSW trwa do 27 dni i kończy się złożeniem przysięgi wojskowej. Pierwszy ogólnodostępny turnus w 2027 roku ma rozpocząć się 18 stycznia, a zakończyć 13 lutego. Drugi turnus w 2027 roku przewidziany jest na luty i marzec. Rozpocznie się 22 lutego i zakończy 20 marca.

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Wyk. WCR Rzeszów / materiały udostępnione

Czego dokładnie można się nauczyć?

W czasie szkolenia ochotnicy uczą się m.in. zasad posługiwania się bronią, taktyki, udzielania pierwszej pomocy, regulaminu wojskowego oraz działania w terenie. Uczestnicy otrzymują umundurowanie, zakwaterowanie, wyżywienie i uposażenie. W 2027 roku wynagrodzenie w ramach Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej ma wynieść ok. 6700 zł brutto miesięcznie.

6 500 zł na start za 27 dni szkolenia. Wojsko ogłasza ostatni nabór w tym roku Już 16 listopada rusza IX – i zarazem ostatni w 2026 roku – turnus Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej. Obejmuje on 27 dni szkolenia podstawowego na terenie całego kraju. Zainteresowani mogą zgłaszać się do Wojskowych Centrów Rekrutacji, by…

Po ukończeniu etapu podstawowego chętni mogą zdecydować o kontynuowaniu szkolenia specjalistycznego albo wybrać inną formę służby, np. terytorialną służbę wojskową, aktywną rezerwę czy zawodową służbę wojskową.

Kto może się zgłosić?

Do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej mogą zgłosić się osoby pełnoletnie, posiadające polskie obywatelstwo, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby oraz niekarane za przestępstwo umyślne. Zgłoszenie można złożyć w wybranym Wojskowym Centrum Rekrutacji, przez portal zostanzolnierzem.pl albo podczas punktów rekrutacyjnych organizowanych przez wojsko.

Wojskowe Centra Rekrutacji przypominają, że termin i miejsce szkolenia zależą od dostępnych miejsc w jednostkach. Dlatego osoby zainteresowane rozpoczęciem służby w pierwszych miesiącach 2027 roku powinny rozpocząć formalności odpowiednio wcześnie.

Egzamin po szkoleniu podstawowym DZSW

Trwające 27 dni szkolenie podstawowe kończy się nie tylko przysięgą wojskową, ale i egzaminem sprawdzającym zdobytą wiedzę. Sprawdzane jest m.in.:

strzelanie – celność i bezpieczne posługiwanie się bronią (np. karabinkiem Grot lub Beryl),

taktyka – poruszanie się na polu walki, maskowanie i reakcja na kontakt ogniowy,

pierwsza pomoc (medycyna pola walki) – zakładanie stazy taktycznej i ewakuacja rannego,

musztra i regulaminy – znajomość podstawowych komend, stopni wojskowych oraz zasad zachowania w jednostce.