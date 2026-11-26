RMF24

Europejskie służby podejrzewają 35-letniego Marvina Reutera, szefa niemieckiej firmy MaReBoote, o dostarczanie pontonów i silników gangom organizującym nielegalne przeprawy migrantów przez kanał La Manche – wynika ze wspólnego śledztwa BBC, niemieckich nadawców WDR, NDR, gazety „Süddeutsche Zeitung” i francuskiego „Le Monde”.

Według dokumentów, do których dotarli dziennikarze, niemal 29 proc. wykrytych przepraw w pierwszych czterech miesiącach roku miało odbywać się z użyciem sprzętu powiązanego z MaReBoote. Francuscy śledczy twierdzą, że w ciągu nieco ponad dwóch lat do Anglii dotarły co najmniej 82 łodzie związane z firmą.

Nakaz aresztowania i zarzuty

W maju wobec Reutera wydano europejski nakaz aresztowania. Francuskie organy ścigania podejrzewają go o udział w przemycie ludzi, działalności przestępczej i nieumyślnym spowodowaniu śmierci. Mężczyzna sprzeciwia się swojej ekstradycji do Francji. Nie został jeszcze formalnie oskarżony – stanie się to dopiero po ekstradycji.

Francuski prokurator Samuel Finielz zaznaczył, że sprzedaż łodzi jest legalna, ale przestępstwem może być działanie osoby, która wie, że sprzęt trafi do siatek zajmujących się nielegalną migracją lub handlem ludźmi.

Śmierć migrantów i zeznania kurierów

Sprzęt MaReBoote miał zostać wykorzystany podczas dwóch tragicznych prób przeprawy, w których zginęły cztery osoby. W styczniu 2025 roku podczas nieudanego wodowania przepełnionego pontonu w okolicach Calais zmarł niespełna 20-letni Syryjczyk Suliman al Husein. Na łodzi miało znajdować się logo firmy.

Ważnym elementem śledztwa było zatrzymanie we Francji dwóch niemieckich obywateli, którzy przewozili ponton, silnik, pompy i paliwo. Mieli przyznać, że za pieniądze (ok. tysiąc euro) dostarczali podobny sprzęt na wybrzeże. Obaj zostali skazani za przestępstwa przemytnicze i – według akt – wskazali Reutera jako osobę zlecającą transporty.

Niemcy ważnym punktem na trasie sprzętu

Podczas majowej akcji niemiecka policja zabezpieczyła ponad 30 pontonów i 9 tys. kamizelek ratunkowych, które miały być powiązane z Reuterem. Śledczy mają też nagrania z podsłuchu w więzieniu, gdzie przebywa domniemany szefa gangu przemytników. Mówił on o zakupach sprzętu w niemieckiej firmie prowadzonej przez „Marvina”.

Reuter nie odpowiedział na pytania dziennikarzy. W trakcie październikowej konfrontacji dziennikarskiej zagroził zgłoszeniem sprawy na policję. Później oskarżył dziennikarzy o nękanie. Prawnicy mężczyzny sprzeciwiają się jego ekstradycji i argumentują, że ewentualne postępowanie powinno toczyć się w Niemczech.

Brytyjska Narodowa Agencja ds. Przestępczości podkreśla, że większość sprzętu używanego przez gangi w ostatnich latach przyjeżdżała z Chin, przez Turcję i Niemcy. Jak przypomniała BBC, liczba przepraw małymi łodziami przez kanał La Manche znacząco spadła w 2026 r. Od 1 stycznia do połowy listopada przedostało się tą drogą około 24 tys. osób, czyli o około 40 proc. mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Według brytyjskich władz istotnym czynnikiem były działania organów ścigania. Spadła też ogólna liczba przypadków nielegalnej migracji do Europy.