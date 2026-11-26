RMF24

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Polak jest jedną z ofiar katastrofy statku rybackiego, do której doszło w środę u wybrzeży Islandii. W rozmowie z RMF FM potwierdziło to Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jednostka zatonęła około 100 km od wschodniego wybrzeża wyspy.

Straż Przybrzeżna Islandii donosi, że na pokładzie znajdowało się 17 osób. Trzech, w tym naszego rodaka, nie udało się uratować. Pozostałych czternaście osób przebywa w szpitalu i jest pod opieką lekarzy. Wśród nich jest drugi z Polaków. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór zapewnia, że jest on bezpieczny i jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Akcję ratunkową utrudniały bardzo trudne warunki pogodowe: silny wiatr, wysokie, sięgające nawet dziewięciu metrów fale i ciemności. W działaniach brały udział śmigłowiec, samolot patrolowy oraz inne jednostki pływające.

Straż konsularna Reykjaviku jest w kontakcie z lokalnymi władzami i ustala szczegóły.

Islandzka Polonia jest liczna. Według danych islandzkiego urzędu statystycznego 1 stycznia 2025 r. na Islandii mieszkało ok. 23 tys. osób urodzonych w Polsce. To ok. 31 proc. wszystkich imigrantów w tym wyspiarskim kraju.