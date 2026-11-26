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Słynny kucharz i gwiazda telewizji Gordon Ramsay stanie na czele nowego zespołu prowadzących program motoryzacyjny BBC „Top Gear”, który wraca na antenę po czterech latach przerwy. W przyszłym roku mają ruszyć zdjęcia do nowej serii.

Gordon Ramsay bardziej znany jest ze swoich wyczynów kulinarnych niż z występów na torze wyścigowym. Kucharz nie ukrywa jednak swojego zamiłowania do nowinek motoryzacyjnych i szybkich samochodów. Między innymi to zaważyło o wyborze dokonanym przez BBC. Istotnym elementem decyzyjnym była także osobowość Ramsey’a.

Emitowany od lat program „Top Gear” zniknął z anteny w 2022 roku, po tym jak jego współprowadzący Andrew Flintoff doznał poważnego wypadku na planie filmowym. Prowadzony przez niego trójkołowy kabriolet dachował na torze testowym. BBC wypłaciła mu wielomilionowe odkodowanie.

W oświadczeniu zwiastującym jego nową rolę Ramsay stwierdził, że chce wnieść świeżą energię i ambicję do formuły programu, która polega na tym, by było zaskakująco, zabawnie i z dokładnie taką dawką chaosu, jak trzeba.

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„Top Gear” zadebiutował w 1977 roku i stał się jednym z największych hitów BBC w latach dwutysięcznych za sprawą Jeremy’ego Clarksona, Richarda Hammonda i Jamesa Maya. Rozstali się oni jednak z BBC w wyniku incydentu z udziałem Clarksona, który pobił na planie jednego z producentów programu. W 2015 roku cała trójka przeszła na platformę Amazon, by prowadzić swój autorski program pt. „The Grand Tour”.

Pasja do samochodów Gordona Ramsay’a

Gordon Ramsay z żoną Taną i synem Oscarem podczas Formuła 1 Grand Prix w Austin w USA (foto: Jumeau Alexis/ABACA) / PAP

Gordon Ramsay przyznaje, że miłość do samochodów towarzyszy mu od dzieciństwa, które spędził w pobliżu toru wyścigowego Silverstone w hrabstwie Northamptonshire.

Wspinałem się po ogrodzeniach i zakradałem do środka, żeby choć rzucić okiem na wyścigi – wspomina.

Jak zaznaczają komentatorzy, w swoim najlepszym wydaniu „Top Gear” zawsze polegał na tym, co nieoczekiwane – był zaskakujący, zabawny i miał w sobie dokładnie tyle chaosu, ile oczekiwali widzowie. W tym duchu BBC chce budować nową serię popularnego programu motoryzacyjnego.

60-letni kucharz jest też właścicielem imponującej kolekcji samochodów, w tym kilku modeli Aston Martina i Ferrari, a także Porsche, Land Rovera oraz McLarena Senna. Trzykrotnie występował również w „Top Gear” jako zaproszony gość.

Gordon Ramsay od kuchni

Gordon Ramsay to jeden z najsłynniejszych szefów kuchni na świecie, znany zarówno ze swojego kunsztu kulinarnego, jak i wybuchowego temperamentu.

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Swoje kulinarne szlify zdobywał pod okiem najwybitniejszych mistrzów kuchni francuskiej i brytyjskiej. W 1998 roku otworzył w Londynie swoją flagową restaurację „Restaurant Gordon Ramsay”, która w ekspresowym tempie zdobyła trzy gwiazdki Michelin i utrzymuje je nieprzerwanie do dziś.

Na przestrzeni lat Brytyjczyk zbudował globalne imperium gastronomiczne. Występuje także jako juror telewizyjnych programów kulinarnych.