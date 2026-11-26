Zarzuty konsumenta wobec banku
TSUE wydał wyrok w odpowiedzi na pytania prejudycjalne Sądu Okręgowego w Krakowie, które dotyczą kredytów hipotecznych w złotych opartych na zmiennym oprocentowaniu WIBOR.
Konsument zarzucił bankowi, że nie wyjaśnił mu wystarczająco mechanizmu ustalania WIBOR ani nie poinformował o braku górnej granicy jego wzrostu.
Jego zdaniem uniemożliwiło mu to właściwą ocenę ryzyka finansowego.
TSUE odpowiada
„Brak górnej granicy wzrostu wskaźnika referencyjnego nie może sam w sobie, powodować, że warunek umowy przewidujący zmienną stopę oprocentowania opartą na tym wskaźniku ma nieuczciwy charakter. Do sądu krajowego należy jednak ocena tego charakteru w świetle wszystkich okoliczności sprawy, w szczególności z uwzględnieniem tego, czy przedstawiona konsumentowi przykładowa RRSO odpowiadała wymogom prawa Unii” - napisał TSUE w komunikacie.
W ogłoszonym wyroku unijny trybunał przypomniał, że postanowienia umów kredytu przewidujące zmienne oprocentowanie oparte na wskaźniku WIBOR i marży banku mogą podlegać kontroli pod kątem nieuczciwego charakteru, nawet jeśli sposób ustalania oprocentowania został ramowo uregulowany w prawie krajowym.
„Jeżeli takie postanowienie dotyczy głównego przedmiotu umowy, sąd krajowy powinien sprawdzić, czy zostało ono sformułowane w sposób jasny i zrozumiały (wymóg przejrzystości) oraz czy bank należycie poinformował konsumenta o warunkach kredytu, w szczególności o jego kosztach” - dodał.
Sąd krajowy powinien to zbadać
Unijny trybunał przypomniał, że w celu ustalenia nieuczciwego charakteru warunku umownego sąd krajowy powinien zbadać, czy warunek ten spełnia wymogi dobrej wiary i czy powoduje znaczącą nierównowagę praw i obowiązków stron umowy ze szkodą dla konsumenta.
„W kontekście kryterium dobrej wiary należy w szczególności uwzględnić, czy konsument został należycie poinformowany o wszystkich elementach dotyczących oprocentowania kredytu i był w stanie ocenić istotne konsekwencje finansowe zaciąganego zobowiązania” - napisał TSUE.
Dodał, że istotne znaczenie dla oceny nieuczciwego charakteru warunku umownego ma przestrzeganie przez bank obowiązków informacyjnych, nałożonych przez dyrektywę 2014/17.
„W przypadku kredytu o zmiennym oprocentowaniu, które nie podlega stałej górnej granicy, bank powinien poinformować konsumenta o ryzyku znacznego wzrostu oprocentowania. W tym celu powinien przedstawić mu dodatkową, przykładową rzeczywistą roczną stopę oprocentowania (RRSO), obliczoną na podstawie najwyższej stopy oprocentowania z okresu co najmniej 20 lat lub z najdłuższego okresu, za jaki dostępne są dane, oraz ostrzec o możliwości zmiany całkowitego kosztu kredytu” - wskazał Trybunał.
Zaznaczył, że w rozpatrywanej sprawie, w związku z powiązaniem ustawowej wysokości odsetek maksymalnych ze stopą referencyjną NBP, oprocentowanie kredytu nie podlegało stałej górnej granicy.
Jeśli chodzi o powstanie znaczącej nierównowagi praw i obowiązków stron ze szkodą dla konsumenta, TSUE zauważył, że prawo Unii nie wymaga ustanowienia górnej granicy wzrostu zmiennego oprocentowania kredytu.