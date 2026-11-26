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Nie odbędzie się dziś posiedzenie sądu dyscyplinarnego Trybunału Konstytucyjnego ws. wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego. Sąd miał rozpatrzyć zarządzenie ws. przerwy w czynnościach Sochańskiego. Powodem odwołania posiedzenia jest urlop sędziego TK Rafała Wojciechowskiego, członka składu sądu dyscyplinarnego.

Posiedzenie w sprawie Sochańskiego było zaplanowane na dziś na godzinę 10. Tuż przed jego rozpoczęciem na stronie Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się informacja o odwołaniu posiedzenia.

„W związku ze zgłoszeniem urlopu przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego R. Wojciechowskiego, członka składu sądu dyscyplinarnego wyznaczonego do rozpatrzenia zarządzenia natychmiastowej przerwy w czynnościach służbowych sędziego Trybunału Konstytucyjnego Bartłomieja Sochańskiego, przewodniczący składu sądu dyscyplinarnego sędzia TK Maciej Berek odwołał posiedzenie sądu dyscyplinarnego wyznaczone na dzień 26 listopada 2026 r.” – podano w komunikacie na stronie TK.

Posiedzenie sądu dyscyplinarnego ws. Bogdana Święczkowskiego

Równocześnie w warszawskim sądzie okręgowym wznowiono posiedzenie sądu dyscyplinarnego, który ma skontrolować zarządzoną wobec prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego przerwę w czynnościach służbowych.

Na posiedzeniu pojawili się m.in. reprezentujący prezesa mec. Krzysztof Wąsowski i mec. Michał Skwarzyński. Posiedzenie sądu w sprawie dotyczącej Święczkowskiego rozpoczęło się wczoraj.

Sąd dyscyplinarny TK miał zdecydować ws. Święczkowskiego. Wniosek adwokata wymusił przerwę Posiedzenie sądu dyscyplinarnego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kontroli zarządzenia przerwy w czynnościach służbowych sędziego Bogdana Święczkowskiego będzie kontynuowane w czwartek. Sędziowie dziś zajmowali się tą kwestią przez ponad trzy…

Immunitety Święczkowskiego i Sochańskiego uchylone

Zarządzenia w sprawie przerw w czynnościach służbowych prezesa TK Bogdana Święczkowskiego, a także wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego zostały wydane przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską 30 października. Tego samego dnia przedstawiciele grupy osób wybranych w tej kadencji Sejmu na sędziów TK poinformowali, że to ona - jako najstarszy stażem sędzia - została kierującą Trybunałem.

Zgromadzenie sędziów w TK uchyliło ponadto w zeszłym tygodniu immunitety Święczkowskiego i Sochańskiego w związku z przesłanymi pod koniec października przez prokuratora generalnego wnioskami o zgodę na pociągnięcie ich do odpowiedzialności karnej. Decyzje te wiążą się z obniżeniem uposażeń obu sędziów, a także z ich zawieszeniem - niezależnie od poprzednich decyzji TK w tym zakresie - w wykonywaniu czynności.