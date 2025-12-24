W Kolorado, na jednej z najbardziej ruchliwych tras w Stanach Zjednoczonych, otwarto właśnie największy w Ameryce Północnej most przeznaczony wyłącznie dla dzikich zwierząt. Ta imponująca konstrukcja, kosztowała ponad 15 milionów dolarów.

Most, który ratuje życie - nie tylko zwierząt

Nowo otwarty most, nazwany Greenland Overpass, rozciąga się nad autostradą międzystanową I-25, łączącą Denver i Colorado Springs. To właśnie tutaj, każdego dnia, przez sześciopasmową trasę przejeżdża nawet 100 tysięcy pojazdów. Dla wielu gatunków zwierząt - w tym łosi, czarnych niedźwiedzi czy pum - przekroczenie tej drogi oznaczało dotąd śmiertelne niebezpieczeństwo.

Most ma aż 60 metrów szerokości i ponad 63 metry długości, co czyni go największą tego typu konstrukcją w Ameryce Północnej. Łączy on aż 39 tysięcy akrów naturalnych siedlisk, umożliwiając zwierzętom swobodne przemieszczanie się między obszarami, które dotąd były od siebie odcięte przez ruchliwą autostradę.

Przełom w bezpieczeństwie na drogach

Według danych Colorado Department of Transportation, nowy most ma szansę zredukować liczbę kolizji z udziałem zwierząt nawet o 90 procent. Takie wypadki to nie tylko tragedia dla dzikiej fauny, ale również ogromne zagrożenie dla kierowców i pasażerów. Statystyki pokazują, że zderzenia z dużymi zwierzętami są jedną z głównych przyczyn poważnych wypadków na amerykańskich drogach, zwłaszcza w regionach charakteryzujących się bogatą faunie.

Shoshana Lew, dyrektor wykonawcza Colorado Department of Transportation, podkreśla, że nowy most to kluczowy element większego systemu przejść dla zwierząt w tym rejonie. To inwestycja w bezpieczeństwo zarówno ludzi, jak i zwierząt. Dzięki niej możemy chronić nasze dziedzictwo przyrodnicze i jednocześnie dbać o życie kierowców - mówi dyrektor.

Zwierzęta uczą się korzystać z mostu

Jednym z najciekawszych aspektów projektu jest sposób, w jaki zwierzęta uczą się korzystać z nowej infrastruktury. Arizona Game and Fish Department, mający doświadczenie w podobnych inwestycjach, wyjaśnia, że kluczową rolę odgrywa tu specjalne ogrodzenie. Wysokie płoty uniemożliwiają zwierzętom bezpośrednie wejście na jezdnię i kierują je w stronę mostu.

Co więcej, obserwacje z innych stanów pokazują, że zwierzęta szybko przyswajają nowe trasy migracji, a zdobyte umiejętności przekazują kolejnym pokoleniom. To oznacza, że z czasem coraz więcej osobników będzie korzystać z bezpiecznego przejścia, a liczba wypadków będzie systematycznie spadać.