Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,6 nawiedziło środkową Turcję - poinformowało Europejsko-Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne. To kolejny wstrząs w regionie, tym razem dużo słabszy.

Służby podczas akcji ratunkowej / ERDEM SAHIN / PAP/EPA

Według EMSC trzęsienie miało miejsce na głębokości 2 km. Jest to trzecie od poniedziałku trzęsienie ziemi, najsłabsze z dotychczasowych.

Epicentrum trzęsienia, które nastąpiło w poniedziałek o godz. 4.:7 czasu lokalnego (godz. 2:17 w Polsce), znajdowało się na głębokości 10 km, 37 kilometrów na północny zachód od liczącego ok. 2 mln mieszkańców tureckiego miasta Gaziantep, położonego blisko granicy z Syrią. Pierwotne wstrząsy miały magnitudę 7,8. Po nich doszło do co najmniej 20 wstrząsów wtórnych; najsilniejsze o magnitudzie 6,6. Wstrząsy odczuwalne były także w Egipcie, Libanie i na Cyprze.

Gwałtowne trzęsienie ziemi, które wstrząsnęło w poniedziałek południowo-wschodnią Turcją i Syrią, spowodowało śmierć 4365 osób, a 15 834 zostało rannych - poinformowała we wtorek rano oficjalna turecka organizacja humanitarna AFAD.